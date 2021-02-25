Правительство продлило период компенсации ущерба для предприятий

Поправки предусматривают, что пособие по заработной плате будет входить либо в категорию так называемой малозначимой государственной помощи (малозначимой помощью считается помощь, которая в силу своего небольшого размера не искажает конкуренцию внутри ЕС — прим. переводчика), либо государственной помощи, предоставляемой в рамках борьбы с кризисом, вызванным COVID-19.

Если уже полученное пособие было выплачено в рамках малозначимой помощи, то при определенных условиях его можно переквалицировать в государственную помощь, связанную с COVID-19. Это позволит предприятиям в будущем использовать в качестве малозначимой государственной помощи другие пособия.

Другая поправка позволяет предпринимателям Харьюмаа и Ида-Вирумаа ходатайствовать о пособии по заработной плате от Кассы страхования от безработицы в связи с ограничениями, действовавшими в период с 28 декабря по 31 января, до 14 марта. Прежний порядок подразумевал, что срок подачи ходатайств закончится 28 февраля.

Изменения, внесенные в программу занятости, распространяются также на предпринимателей — физических лиц.