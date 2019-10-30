30.10.2019, 17:10

Правительство приступило к реорганизации II пенсионной ступени. Она коснется 740 000 человек

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Martin Helme pressikonverents
Martin HelmeFoto: Madis Veltman

Проект Закона о реформе пенсионной системы, подготовленный правительственной коалицией, готов. Он направляется на согласование в министерства, но замечаний и предложений ждут от всех заинтересованных, сообщило Министерство финансов Эстонии.

"После вступления изменений в силу II ступень перестанет быть обязательной, а станет лишь одним из возможных вариантов для пенсионных накоплений. Каждый сможет в дальнейшем сам решать — хочет ли он копить и инвестировать самостоятельно или передаст это заботу пенсионным фондам", — сказал министр финансов Мартин Хельме.

"Это повлияет также на конкуренцию между фондами и, надеемся, выведет на рынок фонды с лучшими условиями, чем сейчас", — добавил он.

Пояснительную записку к законопроекту можно полностью прочитать здесь.

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Вход и выход из II ступени будет добровольным — для этого нужно будет подать соответствующее заявление в пенсионный центр или банк. Будет возможность прекратить платежи, но оставить накопленные деньги. При выходе у человека будет возможность перевести накопленные во II ступени деньги на собственный пенсионный инвестиционный счет.

Если человек сохранил деньги во II ступени, то по достижению пенсионного возраста у него будет выбор: получать их как пенсию или забрать сразу. При снятии денег для людей, находящихся в пенсионном возрасте, будут различные варианты налогообложения: при снятии как пенсия они не будут вообще облагаться подоходным налогом, в других случаях — подоходных налог будет 10 процентов.

У покинувших II ступень лиц появится возможность по истечении 10 лет вновь присоединиться к системе, а по истечении следующих 10 лет — опять выйти и забрать деньги.

При снятии накопленных денег за один раз можно будет получить до 10 000 евро, в случае более крупных сумм — в трех частях в течение года (в январе, мае и сентябре).

По состоянию на сентябрь 2019 года ко II ступени присоединились почти 740 000 человек. Изменения дадут возможность присоединиться к системе еще почти 100 000 человек, находящихся в работоспособном возрасте, но за пределами II ступени.

На кону стоит общий объем пенсионных фондов в размере 4,5 млрд евро. Средняя собранная во II ступени сумма составляет немногим более 6000 евро.

Подавляющая часть изменений, по нынешним планам, начнет действовать в январе 2021 года, но заявление о присоединении и выходе из системы можно будет подавать уже с лета 2020.

С проектом можно ознакомиться здесь.

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