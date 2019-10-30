Правительство приступило к реорганизации II пенсионной ступени. Она коснется 740 000 человек

"После вступления изменений в силу II ступень перестанет быть обязательной, а станет лишь одним из возможных вариантов для пенсионных накоплений. Каждый сможет в дальнейшем сам решать — хочет ли он копить и инвестировать самостоятельно или передаст это заботу пенсионным фондам", — сказал министр финансов Мартин Хельме.

"Это повлияет также на конкуренцию между фондами и, надеемся, выведет на рынок фонды с лучшими условиями, чем сейчас", — добавил он.

Пояснительную записку к законопроекту можно полностью прочитать здесь.

Вход и выход из II ступени будет добровольным — для этого нужно будет подать соответствующее заявление в пенсионный центр или банк. Будет возможность прекратить платежи, но оставить накопленные деньги. При выходе у человека будет возможность перевести накопленные во II ступени деньги на собственный пенсионный инвестиционный счет.

Если человек сохранил деньги во II ступени, то по достижению пенсионного возраста у него будет выбор: получать их как пенсию или забрать сразу. При снятии денег для людей, находящихся в пенсионном возрасте, будут различные варианты налогообложения: при снятии как пенсия они не будут вообще облагаться подоходным налогом, в других случаях — подоходных налог будет 10 процентов.

У покинувших II ступень лиц появится возможность по истечении 10 лет вновь присоединиться к системе, а по истечении следующих 10 лет — опять выйти и забрать деньги.