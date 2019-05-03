Правительство приступило к обсуждению стратегии государственного бюджета на 2020–2023 годы

На заседании кабинета министров министерство финансов представило правительству обзор весеннего экономического прогноза, опубликованного 4 апреля, а также графика и отправных точек составления стратегии государственного бюджета.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, бюджетная стратегия является очень важным документом, которым правительство определяет направление развития нашей страны на ближайшие годы. ”Бюджетные решения должны способствовать росту благосостояния всех жителей Эстонии, и мы не можем забывать о том, как люди справляются в самых затруднительных ситуациях. Страна также должна обеспечить сбалансированное развитие в разных регионах, чтобы у наших людей были хорошие условия для жизни как в крупных городах, уездных центрах, отдаленных волостях, так и на малых островах”.

”Мы непременно учтем, чтобы долгосрочная перспектива финансового планирования повсюду способствовала развитию умной экономики, которая является залогом нашего будущего и успеха. Наш экономический рост был быстрым, и мы должны найти способы сбалансировать бюджет, не пренебрегая при этом достижением целей правительства”, — подчеркнул Ратас.

При разработке своей бюджетной стратегии правительство руководствуется пятью приоритетами правительства: ориентированная на семью Эстония, сплоченное общество, основанная на знаниях экономика, эффективное управление, а также свободная и защищенная страна.