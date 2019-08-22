Правительство приняло решение относительно второй пенсионной ступени: первые выплаты должны стать доступны с 2021 года

По словам министра финансов Мартина Хельме, к настоящему моменту самые важные решения приняты и речь идет о большом шаге как с технической, так и экономической точки зрения. Влияние этого шага на экономику будет значительным.

Хельме сказал, что они намерены вынести законопроект в Рийгикогу уже в октябре и к концу года он может быть принят. Если все пойдет по плану, то закон вступит в силу уже с нового года. ”После этого у ведомств будет полгода на подготовку и начиная с июля у людей должна появиться возможность вывести деньги из второй пенсионной ступени. Первые выплаты должны стать доступны с начала 2021 года”, — сказал Хельме.

Точными данными относительно того, сколько человек выведут свои деньги, Хельме не располагает, но сейчас проводится опрос, результаты которого станут известны в сентябре.

Также он отметил, что собранные во вторую ступень по схеме 4+2 будут в полном обьеме принадлежать человеку, но при выводе средств следует учитывать, что во время накопления средств во вторую ступень выплаты в первую ступень были меньше, поэтому государственная пенсия по старости, базирующаяся только на первой ступени, тоже будет меньше.