03.10.2019, 13:07

Правительство поддержало поставленную Европейским союзом цель по климатической нейтральности


rus.delfi.ee
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Правительство поддержало поставленную Европейским союзом цель по климатической нейтральности
Argo Ingver

Премьер-министр Эстонии сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства принято решение поддержать поставленную Евросоюзом цель - достичь к 2050 году климатической нейтральности.

По словам Ратаса правительство приняло решение единогласно.

В понедельник перед заседанием правительственной комиссии по проблеме изменения климата премьер-министру Юри Ратасу вручили петицию с подписями людей, выступающих за климатическую нейтральность Эстонии,

Под петицией с призывом сделать Эстонию за 15 лет климатически нейтральной (в атмосферу нельзя выбрасывать больше парниковых газов, чем в состоянии абсорбировать природа и искусственные поглотители углерода) подписались почти три тысячи человек.

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