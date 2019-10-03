Правительство поддержало поставленную Европейским союзом цель по климатической нейтральности(2)
Премьер-министр Эстонии сообщил, что на сегодняшнем заседании правительства принято решение поддержать поставленную Евросоюзом цель - достичь к 2050 году климатической нейтральности.
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