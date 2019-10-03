Правительство поддержало поставленную Европейским союзом цель по климатической нейтральности

По словам Ратаса правительство приняло решение единогласно.

В понедельник перед заседанием правительственной комиссии по проблеме изменения климата премьер-министру Юри Ратасу вручили петицию с подписями людей, выступающих за климатическую нейтральность Эстонии,

Под петицией с призывом сделать Эстонию за 15 лет климатически нейтральной (в атмосферу нельзя выбрасывать больше парниковых газов, чем в состоянии абсорбировать природа и искусственные поглотители углерода) подписались почти три тысячи человек.