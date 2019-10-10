Правительство планирует произвести кадастровую переоценку. Эксперты предрекают резкий рост земельного налога

Одной из задач изменений является соблюдение т. н. принципа справедливости при установлении ставки земельного налога. В связи с этим, скорее всего, земельный налог вырастет в Таллинне, Харьюмаа и других районах с высокой стоимостью земельных участков. Сейчас земля облагается налогом одинаково, вне зависимости от ее рыночной стоимости и местоположения.
Если в начале года решение будет принято, то результаты переоценки будут готовы к концу 2021 года. Таким образом новые принципы расчета могут вступить в силу с 2022 года.
Специалисты по недвижимости придерживаются единого мнения: каким бы образом не переделали систему, это в любом случае приведет к росту земельного налога по всей Эстонии.
Министр государственного управления Яак Ааб при этом называет разговоры о сильном росте налога однобокими. Главная цель переоценки, по его словам, — это достижение объективности и справедливости. ”Каким образом плановая переоценка отразится на земельном налоге, — это уже будет следующее политическое решение. Я за то, чтобы местные самоуправления получили больше полномочий решать, каким образом облагать налогом землю на своей территории”, — добавил он. Министр уверен, что местные самоуправления со своей стороны приложат все усилия, чтобы рост, если он произойдет, не оказался слишком резким. Также можно рассмотреть установление предельных норм и тестового периода.
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