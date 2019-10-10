10.10.2019, 13:35

Правительство планирует произвести кадастровую переоценку. Эксперты предрекают резкий рост земельного налога

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Айн Алвела
Айн Алвела
EST 12
Правительство планирует произвести кадастровую переоценку. Эксперты предрекают резкий рост земельного налога
Viimaste aastate keskkonnaministrid eelistasid lähtepunkti, et n-ö riiklikku maa hindamist pole üldse vaja ja maa maksustamisel piisab, kui võtta aluseks turuhind. Praegu pole aga tehtud üht ega teist.Tiit Blaat

Правительственная коалиция планирует в следующем году произвести плановую переоценку земель и пересмотр оснований начисления земельного налога, пишет Maaleht.

Одной из задач изменений является соблюдение т. н. принципа справедливости при установлении ставки земельного налога. В связи с этим, скорее всего, земельный налог вырастет в Таллинне, Харьюмаа и других районах с высокой стоимостью земельных участков. Сейчас земля облагается налогом одинаково, вне зависимости от ее рыночной стоимости и местоположения.

Если в начале года решение будет принято, то результаты переоценки будут готовы к концу 2021 года. Таким образом новые принципы расчета могут вступить в силу с 2022 года.

Специалисты по недвижимости придерживаются единого мнения: каким бы образом не переделали систему, это в любом случае приведет к росту земельного налога по всей Эстонии.

Министр государственного управления Яак Ааб при этом называет разговоры о сильном росте налога однобокими. Главная цель переоценки, по его словам, — это достижение объективности и справедливости. ”Каким образом плановая переоценка отразится на земельном налоге, — это уже будет следующее политическое решение. Я за то, чтобы местные самоуправления получили больше полномочий решать, каким образом облагать налогом землю на своей территории”, — добавил он. Министр уверен, что местные самоуправления со своей стороны приложат все усилия, чтобы рост, если он произойдет, не оказался слишком резким. Также можно рассмотреть установление предельных норм и тестового периода.

"Несправедливо, что в местах, где стоимость земли из года в год все растет, земельный налог по-прежнему низок. В то время как в местах, где стоимость меняется не сильно, налог по сути такой же. Цель — не получить баснословную прибыль, а модернизировать и упорядочить стоимость кадастровых единиц и сделать эту информацию доступной для всех”, — сказал министр.

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