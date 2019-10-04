Правительство относится к борьбе с отмыванием денег со всей серьезностью

Правительство на кабинетном заседании в четверг получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость сделать превентивную работу и препятствование отмыванию средств еще более эффективными.
По словам премьер-министра Юри Ратаса, борьба с отмыванием денег очень важна для Эстонии, поскольку доверие к экономической среде лежит в основе процветания и конкурентоспособности нашего государства. Поэтому эта цель вписана и в коалиционный договор. ”Сегодня мы получили обзор развития событий в этой области и взглянули в глаза тем факторам риска, которые могут стать актуальными в будущем. Мы решили в 2020 году дополнительно профинансировать усиление потенциала Департамента полиции и погранохраны по борьбе с отмыванием средств 1,6 миллиона евро, а прокуратуры — 0,3 миллиона евро. В плане также модернизация правового пространства. Правительство решительно движется вперед в вопросе борьбы с отмыванием денег”, — сказал премьер-министр в четверг.
В части законодательства правительство планирует в течение ближайшего месяца одобрить несколько законопроектов, которые необходимы для своевременного принятия директивы ЕС в области борьбы с отмыванием средств в январе следующего года. ”В связи с этим мы хотим значительно ужесточить штрафы за связанные с отмыванием денег административные нарушения, а также расширить круг лиц, которые должны в своей деятельности считаться с положениями закона об отмывании средств”, — пояснил министр финансов Мартин Хельме.
Эстонию в ближайшие годы ждет новая оценка со стороны экспертного комитета Совета Европы по борьбе с отмыванием денег и терроризмом Moneyval. В этот раз комитет будет оценивать, как Эстония на практике применяет различные законы и регуляции и какова реальная способность учреждений бороться с отмыванием денег. ”Для Эстонии очень важно подготовиться к международной оценке риска отмывания средств, поскольку на ее основании очень многие стороны будут делать выводы о нашем государстве и его бизнес-среде”, — добавил министр финансов.
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