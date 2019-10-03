Правительство отменило важные субсидии для промышленности

Правительство отменило важные субсидии, связанные с инвестициями в эффективное использование ресурсов промышленными предприятиями. По оценке вице-канцлера Министерства окружающей среды Каупо Хейнмаа, утрата субсидий может означать, что предприятия промышленного сектора не сделают инвестиций на 120 млн евро, пишут "Деловые ведомости".
Одновременно с презентацией результатов климатического исследования, проведенного Стокгольмским институтом окружающей среды, и разговорами о достижении климатической нейтральности, правительство одним росчерком пера вычеркнуло средства в размере 39 миллионов евро, предназначенные на ”субсидию на инвестиции для повышения эффективности использования ресурсов”, целью которых было способствовать эффективности использования энергетических и промышленных ресурсов зданий.
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