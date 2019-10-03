Правительство отменило важные субсидии для промышленности

Одновременно с презентацией результатов климатического исследования, проведенного Стокгольмским институтом окружающей среды, и разговорами о достижении климатической нейтральности, правительство одним росчерком пера вычеркнуло средства в размере 39 миллионов евро, предназначенные на ”субсидию на инвестиции для повышения эффективности использования ресурсов”, целью которых было способствовать эффективности использования энергетических и промышленных ресурсов зданий.