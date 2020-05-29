29.05.2020, 10:00

Правительство одобрило ряд важных поправок к закону о семейных пособиях. Читайте, что изменится!


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Foto: Tiit Blaat

Министерство социальных дел сообщает, что в интересах семей с детьми продлевается право получения такого же по размерам родительского пособия в случае рождения детей подряд и сокращается период ожидания алиментного пособия.

Правительство сегодня одобрило представленные министром народонаселения Рийной Солман поправки к закону о семейных пособиях, согласно которым время ожидания алиментной компенсации сокращается на три месяца и период выплаты родительского пособия с защитой рождения детей подряд продлевается с двух с половиной лет до трёх лет.

”Оба изменения — как продление права получения родительского пособия до трёх лет в том же размере при рождении детей подряд, так и сокращение периода ожидания алиментного помобия на три месяца помогут обеспечить семьям с детьми чувство уверенности в завтрашнем дне. Цель законопроекта — предотвращать и смягчать социально-экономические проблемы семей с детьми и поддерживать воспитание детей, что особенно важно в нынешнем положении, вызванном COVID-19,” — сказала Солман.

Принятым законопроектом продляется до трёх лет период рождения детей подряд, в случае которого расчёт нового родительского пособия производится исходя из прежнего дохода. Изменение необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую самодостаточность семей в случае рождения детей подряд, предотвращать отсрочку желанных рождений и перевести положение закона на общие основания с длительностью отпуска по уходу за ребёнком.

Солман обосновала потребность в законопроекте, сказав, что продление права на получение такого же по размеру родительского пособия поддерживается принципом, согласно которому в отпуске по уходу за ребёнком можно находиться до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года. ”Мы не можем ожидать от находящегося с предыдущим ребёнком дома родителя, чтобы он имел в это время трудовые доходы, на основании которых можно было бы назначить пособие в случае рождения следующего ребёнка. Поэтому, когда следующий малыш рождается во время отпуска по уходу за ребёнком, родительское пособие должно быть обеспечено в прежних размерах,” — сказала Солман и добавила: ”При продлении особо защищённого периода рождения детей подряд с двух лет и шести месяцев до трёх лет одновременно улучшается и положение тех семей, которые не планировали рождения детей подряд и желают вернуться на работу. В этом случае родитель ребёнка, не попавшего в защищённый период, успевает уже довольно длительное время поработать, то есть как минимум 21 месяц, чтобы получить на следующего ребёнка родительское пособие, начисленное на базе нового дохода. В противном случае пришлось бы довольствоваться гораздо меньшей по сравнению с зарплатой компенсацией или даже с минимальным пособием, как сейчас происходит в случае детей с разницей в возрасте от 2,5 до 3 лет. За последние месяцы я получила уже с десяток писем от родителей, жалующихся на то, что семья из-за этого, да ещё из-за вызванных COVID-19 проблем, испытывает материальные трудности.”

Принятый законопроект включает и поправку, ускоряющую выплату алиментной компенсации. ”Данное пособие предназначено самой ранимой категории — тем детям, живущий отдельно родитель которых не платит полагающихся алиментов. Цель алиментной компенсации — обеспечить ежемесячные прожиточные деньги для ребёнка, которого воспитывает только один из родителей, и тем самым снизить риск обнищания родителей-одиночек и их детей. Слишком долгий период ожидания подрывает благополучие имеющего право на алименты ребёнка. Тут на помощь должно прийти государство, поддержав родителя, в одиночку воспитывающего ребёнка,” — сказала министр Рийна Солман и добавила: ”Если сейчас на получение выплаты алиментной помощи по первому процессу уходит до полугода, то теперь мы нашли возможность, изменив порядок рассмотрения вопроса, сократить время ожидания до трёх месяцев. Я верю, что поправка окажет значительную помощь имеющему право на алименты ребёнку и его родителю, особенно в нынешнее трудное время,” — отметила Солман.

Министр добавила что выплачиваемая государством алиментная помощь не освобождает задолжавшего алиментщика от его обязанностей, и государство взыщет сумму выплаченной алиментной компенсации с родителя-должника.

Одобренные сегодня правительством поправки министр народонаселения представит в парламентскую комиссию по социальным вопросам и попросит присоединить их к уже находящемуся в рийгикогу в производстве законопроекту 185 SE об изменении закона о семейных пособиях, а в связи с этим — и других законов, чтобы обеспечить скорейшее введение нового порядка.

Вдобавок к одобренным сегодня поправкам команда министра народонаселения разрабатывает проект ещё одного изменения, согласно которому из расчётного периода родительского пособия родителям, лишившимся в кризис работы, исключается вдобавок к продолжительности действия справки о нетрудоспособности ещё и время нахождения на учёте по безработице. В результате введения поправки вызванная COVID-19 безработица не привела бы к уменьшению родительского пособия для мам и пап, чей ребёнок родится в конце этого года и в будущем году. Также планируется сделать услугу семейной консультации доступной, чтобы обеспечить профессиональную помощь в случае, если в период кризиса отношения в семье осложнятся.

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