Правительство одобрило ряд важных поправок к закону о семейных пособиях. Читайте, что изменится!

Правительство сегодня одобрило представленные министром народонаселения Рийной Солман поправки к закону о семейных пособиях, согласно которым время ожидания алиментной компенсации сокращается на три месяца и период выплаты родительского пособия с защитой рождения детей подряд продлевается с двух с половиной лет до трёх лет.

”Оба изменения — как продление права получения родительского пособия до трёх лет в том же размере при рождении детей подряд, так и сокращение периода ожидания алиментного помобия на три месяца помогут обеспечить семьям с детьми чувство уверенности в завтрашнем дне. Цель законопроекта — предотвращать и смягчать социально-экономические проблемы семей с детьми и поддерживать воспитание детей, что особенно важно в нынешнем положении, вызванном COVID-19,” — сказала Солман.

Принятым законопроектом продляется до трёх лет период рождения детей подряд, в случае которого расчёт нового родительского пособия производится исходя из прежнего дохода. Изменение необходимо для того, чтобы обеспечить экономическую самодостаточность семей в случае рождения детей подряд, предотвращать отсрочку желанных рождений и перевести положение закона на общие основания с длительностью отпуска по уходу за ребёнком.

Солман обосновала потребность в законопроекте, сказав, что продление права на получение такого же по размеру родительского пособия поддерживается принципом, согласно которому в отпуске по уходу за ребёнком можно находиться до тех пор, пока ребёнку не исполнится 3 года. ”Мы не можем ожидать от находящегося с предыдущим ребёнком дома родителя, чтобы он имел в это время трудовые доходы, на основании которых можно было бы назначить пособие в случае рождения следующего ребёнка. Поэтому, когда следующий малыш рождается во время отпуска по уходу за ребёнком, родительское пособие должно быть обеспечено в прежних размерах,” — сказала Солман и добавила: ”При продлении особо защищённого периода рождения детей подряд с двух лет и шести месяцев до трёх лет одновременно улучшается и положение тех семей, которые не планировали рождения детей подряд и желают вернуться на работу. В этом случае родитель ребёнка, не попавшего в защищённый период, успевает уже довольно длительное время поработать, то есть как минимум 21 месяц, чтобы получить на следующего ребёнка родительское пособие, начисленное на базе нового дохода. В противном случае пришлось бы довольствоваться гораздо меньшей по сравнению с зарплатой компенсацией или даже с минимальным пособием, как сейчас происходит в случае детей с разницей в возрасте от 2,5 до 3 лет. За последние месяцы я получила уже с десяток писем от родителей, жалующихся на то, что семья из-за этого, да ещё из-за вызванных COVID-19 проблем, испытывает материальные трудности.”