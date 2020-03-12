Правительство одобрило повышение пенсий с апреля

”В этом году начали внеочередное повышение пенсий для снижения рисков бедности среди пенсионеров по старости и их благополучия. Вместе с индексацией и внеочередным повышением пенсий, средняя пенсия по старости поднимется на 45 евро. Также важно, что внеочередное повышение пенсий в этом году поможет ускорить рост пенсий и в последующие годы. Считаю разумным то, что вместе с ростом зарплат повышаются и в быстром темпе пенсии. Надеюсь, что у правительства будет возможность и в будущем продолжать дополнительное поднятие пенсий”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля вырастет в среднем на 45 евро, то есть составит 528 евро вместо прежних 483 евро.

Базовая часть пенсии после индексации составит 208,5 евро и годовая оценка — 7,104 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 7 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 208,5 евро до 215,5 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии, кроме народной пенсии. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии будут выплачиваться с апреля.