Правительство одобрило повышение пенсий с 1 апреля. Так сильно в последние годы они не росли

На своем заседании в четверг правительство Эстонской Республики утвердило новый индекс государственной пенсии на 2019 год, который составит 1,084. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 8,4%, также будет произведен перерасчет пособий по трудоспособности, сообщает пресс-служба Министерства социальных дел.
”Благодаря росту зарплат повышаются пенсии. В этом году средний рост пенсий составит 8,4%, что означает наиболее значительный рост пенсий за последние годы. Хорошее состояние экономики и высокие показатели трудовой занятости служат лучшим залогом того, что пенсии будут соответствовать текущим реалиям. Например, пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля станет на 40 евро выше, то есть составит 483 евро”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.
Базовая часть пенсии после индексации составит 191,6 евро и годовая оценка — 6,627 евро. Рассчитанные по индексу 2019 года пенсии будут выплачиваться с апреля.
Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 113,6 миллионов евро (в 2018 году — 97,6 млн евро). Пенсии будут проиндексированы у 349 600 пенсионеров (в 2018 году — 375 649).
Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада.
После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Человек может посмотреть размер своей новой пенсии на государственном портале eesti.ee с 1 апреля. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочным телефонам департамента социального страхования: 661 0551 или 612 1360.
В дополнение к пенсиям будет произведен перерасчет дневной ставки пособия по трудоспособности. С 1 апреля дневная ставка при отсутствующей трудоспособности составит 13,79 евро и ставка пособия по трудоспособности — около 413,7 евро в месяц (в 2018 году — 381 евро в месяц). При частичной трудоспособности дневная ставка составит 7,86 евро и пособие — 235,8 евро в месяц (в 2018 году — 217 евро в месяц). Размер пособия по трудоспособности касса по безработице рассчитывает на каждый календарный месяц.
Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 11 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.