Правительство одобрило повышение пенсий с 1 апреля. Так сильно в последние годы они не росли

”Благодаря росту зарплат повышаются пенсии. В этом году средний рост пенсий составит 8,4%, что означает наиболее значительный рост пенсий за последние годы. Хорошее состояние экономики и высокие показатели трудовой занятости служат лучшим залогом того, что пенсии будут соответствовать текущим реалиям. Например, пенсия человека с 44-летним стажем с 1 апреля станет на 40 евро выше, то есть составит 483 евро”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Базовая часть пенсии после индексации составит 191,6 евро и годовая оценка — 6,627 евро. Рассчитанные по индексу 2019 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 113,6 миллионов евро (в 2018 году — 97,6 млн евро). Пенсии будут проиндексированы у 349 600 пенсионеров (в 2018 году — 375 649).

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада.