Правительство одобрило постановления министров о мерах смягчения последствий коронакризиса

Также была уточнена формулировка положения об отсутствии налоговых задолженностей в постановлении об общих условиях выдачи и использования финансовой помощи.

Во-первых, было одобрено постановление министра экономики и инфраструктуры об условиях выдачи кредита в сфере жилищного хозяйства. Постановление предусматривает применение нового финансового инструмента, который поможет делать инвестиции в жилищный сектор в регионах, где это невыгодно с точки зрения рынка.

Во-вторых, было одобрено постановления министра экономики и инфраструктуры об условиях поддержки сноса не использующихся зданий. В качестве одной из мер поддержки жилищного хозяйства на пособия для сноса выделено 5 миллионов евро.

В-третьих, правительство одобрило постановление министра финансов о частичной компенсации арендной платы для предприятий торговли и обслуживания.

Постановления министров, связанные с мерами поддержки, необходимо было одобрить на уровне правительства, чтобы избежать дублирования инструментов поддержки и гарантировать целевое использование средств.

В постановлении об общих условиях выдачи и использования финансовой помощи была уточнена формулировка положения об отсутствии налоговых задолженностей. Предусмотрено, что для получения помощи у ходатая не должно быть по состоянию на 12 марта 2020 года налоговой задолженности, а если долг все же был, то к моменту подачи заявки он должен быть погашен или рассрочен. Согласно прежней формулировке, пособие можно было выплачивать в том случае, если у ходатайствующего по состоянию на 12 марта 2020 года отсутствовали налоговые задолженности или была оформлена рассрочка выплаты долга.

Постановление будет применяться задним числом с 1 мая 2020 года, то есть со дня, когда вступило в силу постановление об общих условиях.

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