Правительство одобрило меры помощи предприятиям, которые наиболее пострадали от ограничений

По словам премьер-министра Каи Каллас, в условиях эпидемии COVID-19 крайне важно найти баланс между ограничениями и возможностью людей удовлетворять свои повседневные экономические потребности. ”Сегодняшнее решение облегчит положение тех, на кого новые ограничения оказывают наибольшее экономическое влияние. Я понимаю, что многие предприятия вынуждены были на протяжении долгого периода страдать от кризиса, вызванного COVID-19, но введение новых ограничений и составление новых мер поддержки было неизбежным решением. Мы все должны придерживаться ограничений, чтобы остановить распространение коронавируса и тем самым спасти не только здравоохранение, но и экономику Эстонии”.

Министр здоровья и труда Танель Кийк отметил, что для ограничения распространения вируса правительство было вынуждено принимать меры в ряде областей. ”Я считают единственно правильным, что для сохранения рабочих мест мы предлагаем помощь по выплате зарплат как тем секторам, где предприятия должны были приостановить работу, так и тем, чья деятельность значительно пострадала от кризиса. Ряд мер, за которые отвечает Касса страхования от безработицы, стал весомым вкладом в то, чтобы во время кризиса было сохранено как можно больше рабочих мест, от которых зависят доходы и социальная защищенность людей”.

Получившая сегодня одобрение правительства компенсация заработной платы за март предназначена только для выплаты зарплат тем работникам, объем работы которых или заработная плата значительно сократились. Прогнозируемый объем инструмента помощи составляет 38 миллионов евро, которые будут покрыты из средств Кассы страхования от безработицы. Помощь получат также предприниматели — физические лица (FIE). Объем инструмента помощи для них составит до 4,66 миллиона евро, которые будут покрыты из резерва правительства.

На пособие по заработной плане могут претендовать предприятия, оборот или доходы которых в марте 2021 года сократились не менее, чем на 50% по сравнению со средним оборотом за месяц в период с декабря 2019 года до февраля 2020. Пособие выплачивается только за тех работников, которым работодатель не может предоставить работу в согласованном объеме или чья разплата была уменьшена. Касса страхования от безработицы компенсирует работодателю 60% от прежней средней зарплаты работника, но не более 1000 евро в месяц брутто.