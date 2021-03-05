Правительство одобрило меры помощи предприятиям, которые наиболее пострадали от ограничений

Работодатель обязан доплачивать работнику, получающему пособие, из своих средств еще не менее 200 евро брутто. Предприятие не имеет право сокращать получивших пособие работников до 31 мая.
Министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт отметил, что по сравнению с мерами поддержки, действовавшими прошлой весной, новое пособие по заработной плате лучше сфокусировано. ”Этим пособием оказывается поддержка также сфере туризма и тем туристическим предприятиям, которых напрямую затронули различные ограничений. Без сомнения, это очень нужная помощь для туристического сектора, чтобы избежать сокращений и сохранить сотрудников”, — сказал Сутт.
Помощь получат также предприниматели — физические лица, чей доход от предпринимательской деятельности в 2020 году был на 50 процентов меньше, чем в 2019. Размер помощи FIE — 584 евро.
Прием заявок на получение пособия начнется в электронной среде Кассы страхования от безработицы с 1 апреля.
Помимо компенсаций зарплат через Кассу страхования от безработицы правительство на кабинетном совещании одобрило также помощь из правительственного резерва для сфер, относящихся к юрисдикции Министерства образования и науки и Министерства культуры.
Был одобрен пакет помощи объемом в 1,54 миллиона евро для самозанятых представителей творческих профессий, помощь культурным и спортивным организациям в объеме 2,8 миллиона евро и помощь сфере частного образования и деятельности по интересам на общую сумму в 2,6 миллиона евро. Помощь своим сферам будут распределять министерства.
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