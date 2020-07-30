30.07.2020, 16:50

Правительство одобрило кредит Porto Franco на 40 млн евро

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Porto Franco
Porto FrancoFoto: Ilmar Saabas

Правительство одобрило ходатайство компании Porto Franco о выделении кредита на 39,4 млн евро. Срок возврата кредита – 2 года, пишет dv.ee.

Процентная ставка составит 12-месячный EURIBOR плюс два процента в год. Кредит должен быть обеспечен залогом второго порядка, в качестве которого выступит недвижимость, расположенная по адресу Лаэва Т6, Лаэва,1, Куунари,1 и Кай,4.

Porto Franco является крупнейшим девелоперским проектом за всю историю Эстонии, общая площадь которого составляет 150 000 м2. Комплекс жилых, торговых, офисных и гостиничных помещений будет построен в центре Таллинна возле Старого порта. Общая стоимость проекта — 200 млн евро.

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