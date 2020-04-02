Правительство одобрило дополнительный бюджет: смотрите, какие акцизы и ставки снижаются!

Для оказания помощи медицинской системе Больничной кассе выделяются средства на то, чтобы компенсировать расходы по оплате первых трех дней пребывания на больничном. Помимо этого, система здравоохранения получит дополнительно 200 миллионов на нужды больниц, скорой помощи и покрытие других чрезвычайных расходов.

В социальной сфере через Департамент социального страхования будет обеспечена возможность получения за счет дополнительного бюджета листов по уходу для родителей детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, вносится изменение об автоматическом продлении оценки трудоспособности и степени тяжести инвалидности.

Льготы в области налогообложения и акцизов снизят расходы, сдвинут сроки и смягчат процентные ставки. Для снижения транспортных и жилищных расходов правительство снизит на два года, то есть с 1 мая нынешнего года по 30 апреля 2022 года, ставки акцизов на разные виды топлива.

· Акцизная ставка на дизельное топливо снижается с сегодняшнего дня с 493 евро до 372 евро на 1000 литров, как это сделано сейчас в Литве. Это предположительно уменьшит стоимость дизельного топлива на 14,5 евроцента за литр.

· Акцизная ставка на природный газ снижается с 79,14 евро до 40 евро на 1000 кубометров, то есть до уровня 2017 года. Для домохозяйств это будет означать удешевление природного газа на 7,1 процента.

· Акцизная ставка на электроэнергию снижается с 4,47 евро до одного евро на мегаватт-час, то есть до минимального разрешенного в Европейском союзе уровня. Для потребителей это принесет снижение цены на электричество на 3,1 процента. Кроме того, будет действовать льгота для крупных потребителей электричества.

Налогово-таможенный департамент не будет начислять проценты с налоговых задолженностей в марте и апреле. Кроме того, снижается ставка рассчитываемого с налоговой задолженности процента с нынешних 0,06 процента до 0,03 процента, и налоговому управляющему предоставляется право при рассрочке снижать ставку до нуля. За индивидуальных предпринимателей государство само заплатит авансовый социальный налог за первый квартал. Для облегчения налогового бремени на работодателей на три месяца отменяется требование минимального обязательства по социальному налогу.

Ставку налога с оборота для электронных изданий планируется снизить до 9 процентов, то есть до того же уровня, который существует для бумажных изданий. Снизится также ставка налога с оборота для аудиокниг на физических носителях.

Правила вычета расходов из доходов, полученных при отчуждении лесоматериалов, будут распространены также на физических лиц.