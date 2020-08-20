Правительство обсудит предложения по оживлению экономики в начале сентября

”Работу с предложениями предпринимателей и экспертов-экономистов теперь продолжат профильные министерства, и 3 сентября на кабинетном совещании правительства будут представлены конкретные действия, необходимые для претворения в жизнь рекомендаций экспертов. Уже в ближайшем будущем нас ждут переговоры по бюджету, в ходе которых мы учтем предложения, поступившие от бизнесменов и экспертов-экономистов”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Созданный при комиссии по экономическому развитию экспертный совет нашел, кто стратегическими целями государства во время выхода из кризиса, вызванного пандемией, должны быть сохранение имеющихся и создание новых рабочих мест, а также ускорение структурных реформ в экономике. Укрепление экономики должно происходить в первую очередь за счет инноваций, дигитализации и экологичного подхода. Эксперты подчеркивают, что кратковременные меры должны поддерживать долговременные стратегические цели. Были даны более конкретные рекомендации по ускорению государственных инвестиций, чтобы сохранить занятость, поддержанию уровня благосостояния людей, повышению конкурентоспособности предприятий и благоприятствованию инновациям. При этом важна стабильная и способствующая выходу из кризиса предпринимательская среда, также необходимо продолжать оптимизацию публичного сектора.

Эксперты также рекомендовали не компенсировать вызванное кризисом уменьшение поступлений в государственный бюджет за счет сокращения расходов, а взять для покрытия разницы кредит, что будет заметной помощью для экономики со стороны государства. Затем необходимо вновь начать решительно двигаться в сторону согласованных на уровне Европейского союза бюджетных норм. По мнению экспертов, важно также обеспечить свободное движение людей и товаров, сохранить критически важную инфраструктуру, обслуживание которой в период кризиса может оказаться непосильной нагрузкой для владельца, и учитывать при формировании экономических мер потребности регионального развития.

Члены комиссии ознакомились также с предложениями созванной министром внешней торговли и информационных технологий Раулем Сиэмом рабочей группы по устранению недочетов в кризисных мерах, выявленных во время распределения первого пакета помощи.