02.09.2020, 21:57
Правительство обсудит помощь людям, потерявшим работу в туристическом секторе
Правительство обсудит в четверг обращение предприятий туристического сектора и вопрос возможных дополнительных мер поддержки.
Правительство обсудит в четверг обращение предприятий туристического сектора и вопрос возможных дополнительных мер поддержки.
По словам министра социальных дел Танеля Кийка, Касса по безработице разрабатывает отдельный пакет услуг для сокращенных в туристическом секторе работников. Его обсудят на заседании правительства 3 сентября, а затем (7 сентября) на заседании совета Кассы по безработице.
Откуда взять средства? По словам министра, в случае крупных сокращений можно запросить поддержку у европейских фондов, для чего нужно будет подать соответствующее ходатайство в Еврокомиссию. Это ходатайство находится в стадии подготовки.
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