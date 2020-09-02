Правительство обсудит помощь людям, потерявшим работу в туристическом секторе

По словам министра социальных дел Танеля Кийка, Касса по безработице разрабатывает отдельный пакет услуг для сокращенных в туристическом секторе работников. Его обсудят на заседании правительства 3 сентября, а затем (7 сентября) на заседании совета Кассы по безработице.

Откуда взять средства? По словам министра, в случае крупных сокращений можно запросить поддержку у европейских фондов, для чего нужно будет подать соответствующее ходатайство в Еврокомиссию. Это ходатайство находится в стадии подготовки.