Правительство обсудило, как можно уменьшить выбросы парниковых газов в транспортном секторе

”Потребность перевозить пассажиров и грузы по шоссе и железной дороге никуда не денется и в будущем, но для того, чтобы бороться с изменениями климата, мы должны провести масштабные реформы в транспортном секторе. Мы должны задуматься об использовании электромобилей и работающих на электричестве автобусов и поездов, а также о транспорте, работающем на водороде”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Транспорт дает 40% от всех не учтенных в системе торговли квотами выбросов парниковых газов, которые Эстония, согласно плану Европейского союза, должна к 2030 году сократить на 13 процентов по сравнению с 2005-м годом. Выбросы парниковых газов в транспортном секторе приходятся в основном на автомобильный транспорт: 65% — на автомобили, 17% на грузовой транспорт, 11 процентов на малогабаритный грузовой транспорт, 5% — на автобусы и 2% — на поезда.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, для сохранения конкурентоспособности эстонской экономики важно улучшить железнодорожное сообщение. ”В свете новой зеленой инициативы Европейского союза ясно, что усилия правительства по достижению климатической нейтральности и запланированные инвестиции являются шагом в правильном направлении”, — добавил министр.