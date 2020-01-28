28.01.2020, 15:12

Правительство обсудило, как можно уменьшить выбросы парниковых газов в транспортном секторе


EST 5
Правительство обсудило, как можно уменьшить выбросы парниковых газов в транспортном секторе
Valitsuse kommunikatsionibüroo

Правительственная комиссия по вопросам климата и энергетики получила в понедельник обзор возможностей по уменьшению выбросов парниковых газов в транспортном секторе к 2030 году.

”Потребность перевозить пассажиров и грузы по шоссе и железной дороге никуда не денется и в будущем, но для того, чтобы бороться с изменениями климата, мы должны провести масштабные реформы в транспортном секторе. Мы должны задуматься об использовании электромобилей и работающих на электричестве автобусов и поездов, а также о транспорте, работающем на водороде”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Транспорт дает 40% от всех не учтенных в системе торговли квотами выбросов парниковых газов, которые Эстония, согласно плану Европейского союза, должна к 2030 году сократить на 13 процентов по сравнению с 2005-м годом. Выбросы парниковых газов в транспортном секторе приходятся в основном на автомобильный транспорт: 65% — на автомобили, 17% на грузовой транспорт, 11 процентов на малогабаритный грузовой транспорт, 5% — на автобусы и 2% — на поезда.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, для сохранения конкурентоспособности эстонской экономики важно улучшить железнодорожное сообщение. ”В свете новой зеленой инициативы Европейского союза ясно, что усилия правительства по достижению климатической нейтральности и запланированные инвестиции являются шагом в правильном направлении”, — добавил министр.

Среди предложенных Министерством экономики и коммуникаций мер, например, электрификация железной дороги и приобретение электропоездов, создание льготных условий для введения в обращение электромобилей, электрификация паромов, развитие трамвайных путей и велосипедных дорожек, перевод общественного транспорта на нулевой уровень выбросов, строительство местных станций Rail Baltic. Кроме того, планируется запуск пилотного проекта по использованию водородного общественного транспорта.

Влияние мер по борьбе с изменениями климата на бюджет планируется подробнее обсудить в рамках дискуссии о государственной бюджетной стратегии и бюджету. Возможные фискальные меры должны совместно проанализировать Министерство экономики и коммуникаций и Министерство финансов, после чего они вновь будут вынесены на обсуждении комиссии.

Председателем комиссии по вопросам климата и энергетики является премьер-министр, ее постоянными членами являются министр окружающей среды, министр экономики и коммуникаций, министр финансов, министр образования и науки, министр обороны и министр иностранных дел. Свои предложения комиссия передает на рассмотрение заседания или кабинетного совещания правительства.

Читайте также: