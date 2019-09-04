Правительство намерено усилить поддержку экспортных интересов эстонских предприятий

”В качестве одной из возможностей для обеспечения стабильного экономического роста мы видим именно усиление дипломатических представительств, расширение сети экономических дипломатов, в том числе специализирующихся на киберсфере и цифровой сфере, и большую, чем прежде, поддержку эстонских предпринимателей на целевых экспортных рынках. Также мы поставили целью улучшение доступности услуг за рубежом”, — добавил Ратас.
Министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго сказала, что благосостояние Эстонии должно расти за счет экспорта и растущих внешних инвестиций. ”Сотрудничество между различными институтами, занимающимися зарубежными рынками, значительно улучшилось, однако по-прежнему существуют возможности, как государство могло бы еще лучше помогать предпринимателям в долгосрочной перспективе”, — сказала Кинго.
Обзор результатов деятельности бизнес-дипломатии и программы действий на 2019 год правительственная комиссия по экономическому развитию получила в январе.
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