04.09.2019, 17:50

Правительство намерено усилить поддержку экспортных интересов эстонских предприятий


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Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019
Uus valitsus Stenbocki majas 2.05.2019Foto: Andres Putting

Правительственная комиссия по экономическому развитию получила сегодня обзор претворения в жизнь стратегии бизнес-дипломатии, также были внесены предложения по расширению сети эстонских внешнеполитических представительств и увеличению численности экономических дипломатов. В ходе дискуссии прозвучала мысль, что в основе дипломатических отношений лежат в первую очередь сотрудничество и единые цели.

Роль эстонских дипломатических представительств состоит в том, чтобы всесторонне защищать интересы Эстонии на международной арене, поддерживать отечественные предприятия на экспортных рынках и привлекать внешние инвестиции, а также помогать зарубежной эстонской диаспоре и привлекать ее к сотрудничеству. Эти цели были перечислены в представленном Министерством иностранных дел обзоре.

В качестве важного достижения бизнес-дипломатии отметили расширение сети эстонских внешнеполитических представительств, а также то, что наши представители работают с нашими основными союзниками и партнерами. Однако в ряде мест следует наращивать специфические навыки или присутствие именно для развития двусторонних отношений. Также из обзора следует, что сеть эстонских дипломатических представительств могла бы еще больше поддерживать выход на новые растущие рынки и реализацию экспортных устремлений предприятий.

”Сеть эстонских дипломатических представительств по большей части отвечает целям нашей внешней политики. Вместе с тем для поддержки экспортных интересов эстонских предприятий в быстро меняющейся международной среде и с учетом растущей глобальной конкуренции необходимо значительно усилить и расширить ее”, — отметил премьер-министр Юри Ратас.

”В качестве одной из возможностей для обеспечения стабильного экономического роста мы видим именно усиление дипломатических представительств, расширение сети экономических дипломатов, в том числе специализирующихся на киберсфере и цифровой сфере, и большую, чем прежде, поддержку эстонских предпринимателей на целевых экспортных рынках. Также мы поставили целью улучшение доступности услуг за рубежом”, — добавил Ратас.

Министр внешней торговли и информационных технологий Керт Кинго сказала, что благосостояние Эстонии должно расти за счет экспорта и растущих внешних инвестиций. ”Сотрудничество между различными институтами, занимающимися зарубежными рынками, значительно улучшилось, однако по-прежнему существуют возможности, как государство могло бы еще лучше помогать предпринимателям в долгосрочной перспективе”, — сказала Кинго.

Обзор результатов деятельности бизнес-дипломатии и программы действий на 2019 год правительственная комиссия по экономическому развитию получила в январе.

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