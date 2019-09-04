Правительство намерено усилить поддержку экспортных интересов эстонских предприятий

Роль эстонских дипломатических представительств состоит в том, чтобы всесторонне защищать интересы Эстонии на международной арене, поддерживать отечественные предприятия на экспортных рынках и привлекать внешние инвестиции, а также помогать зарубежной эстонской диаспоре и привлекать ее к сотрудничеству. Эти цели были перечислены в представленном Министерством иностранных дел обзоре.

В качестве важного достижения бизнес-дипломатии отметили расширение сети эстонских внешнеполитических представительств, а также то, что наши представители работают с нашими основными союзниками и партнерами. Однако в ряде мест следует наращивать специфические навыки или присутствие именно для развития двусторонних отношений. Также из обзора следует, что сеть эстонских дипломатических представительств могла бы еще больше поддерживать выход на новые растущие рынки и реализацию экспортных устремлений предприятий.

”Сеть эстонских дипломатических представительств по большей части отвечает целям нашей внешней политики. Вместе с тем для поддержки экспортных интересов эстонских предприятий в быстро меняющейся международной среде и с учетом растущей глобальной конкуренции необходимо значительно усилить и расширить ее”, — отметил премьер-министр Юри Ратас.