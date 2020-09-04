Правительство начало обсуждение госбюджета и государственной бюджетной стратегии

”В связи с распространением коронавируса нынешний год был весьма необычным. Для смягчения экономического спада, вызванного борьбой с вирусом, а также для решения кризиса здравоохранения мы приняли весной дополнительный бюджет на сумму 2,6 миллиарда евро, которым поддерживаем наиболее пострадавших от кризиса людей, предприятия и медицинскую систему”, — сказал премьер-министр Юри Ратас. ”Последние оценки успешности эстонской экономики показывают, что до сих пор дела во время кризиса у нас идут лучше, чем мы опасались весной. Тем не менее, восстановление от ударов кризиса займет еще много времени, и государство должно приложить усилия, чтобы стать опорой для своих людей и предприятий в этой ситуации”.

Премьер-министр добавил, что правительство поставило своей целью составить комплексный план, который поможет в итоге преодолеть кризис и грамотно выйти из него. ”Мы хотим составить такой бюджет Эстонии, который одержит победу над вирусом, поддержит наших людей, будет способствовать прогрессу и держать под контролем факторы риска, связанные коронавируса”.

Этой осенью составляются одновременно проект госбюджета на следующий год и бюджетная стратегия на следующие четыре года. Цель бюджетной стратегии — спланировать действия и финансы в долгосрочной перспективе с учетом приоритетов правительства, прогнозов на будущее и мировых тенденций. В госбюджете отражаются конкретные расходы и доходы следующего года.

Обычно правительство утверждает бюджетную стратегию весной, но изменение, внесенное в основополагающий закон о госбюджете, позволяет правительству в связи с чрезвычайной ситуацией перенести утверждение бюджетной стратегии на конец сентября.

В четверг обсуждение бюджета началось с экономических прогнозов и обзоров по сферам деятельности. При составлении проекта госбюджета правительство исходит из свежего экономического прогноза министерства финансов, который будет представлен журналистам в понедельник на пресс-конференции, начинающейся в 11 часов, в общем здании министерств (ул. Суур-Амеэрика, 1, Таллинн).