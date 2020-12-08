Правительство: кризисные меры по поддержке экономики можно будет использовать и в следующем году

По словам премьер-министра Юри Ратаса, государство в сложные времена должно поддерживать экономику. ”Мы поддерживаем пострадавшую от кризиса экономику. Минимум, что мы можем сделать — обеспечить, чтобы после кризиса сохранились критически важные ресурсы, опираясь на которые можно будет как можно быстрее восстановить экономику, — подчеркнул он. — Принимая решения в нынешней сложной ситуации, мы должны смотреть в будущее”.

KredEX

На кабинетном совещании правительства было принципиально одобрено решение продолжить меры, осуществляемые через фонд KredEX. Поддержку нашло предложение министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма увеличить предельную ставку компенсации убытков по кредиту при гарантировании выдаваемых банками новых займов с 30% до 50%.

”Хотя спад экономики после начала кризиса оказался меньше прогнозируемого, новая вспышка коронавируса отодвигает период восстановления экономики в более отдаленное будущее, поэтому и предпринимателям по-прежнему нужна поддержка государства, чтобы пережить кризис. Поэтому мы сделали правительству предложение перенести оставшиеся незадействованными средства из дополнительного бюджета Kredex этого года на следующий год”, — сказал Рауль Сиэм.

Для того, чтобы предприятия могли больше инвестировать, планируется отказаться от существующей классификации прямых кредитов Kredex, бюджет оборотных и инвестиционных кредитов будет объединен.

”Весной мы распределили бюджет бизнес-кредитов Kredex так, что на оборотные кредиты было выделено 500 миллионов евро, а на инвестиционные кредиты — 50 миллионов евро. Поскольку кризис развивается, мы должны сделать условия более гибкими, и для этого мы решили отказаться от разделения займов на категории”, — сказал министр Сиэм. ”Оставшиеся денежные средства мы будем использовать в качестве единого бюджета, что поможет увеличить объем инвестиционных кредитов и будет способствовать быстрой реализации новых бизнес-идей предпринимателей, что обеспечит им преимущества в растущей конкуренции”, — добавил министр.