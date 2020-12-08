Правительство: кризисные меры по поддержке экономики можно будет использовать и в следующем году

Фонд развития сельской жизни
В 2021 году государство продолжит выступать гарантом по займам, выдавать оборотные и инвестиционные кредиты и предлагать аренду капитала под залог сельскохозяйственной земли.
”Имеющиеся инструменты кризисной поддержки были большим подспорьем для предпринимателей, но кризис еще далеко не закончился и в будущем много неопределенности. Для того, чтобы справиться с кризисом и выйти из него наилучшим образом, важно продолжить применять разработанные меры и после 31 декабря 2020”, — сказал министр сельской жизни Арво Аллер.
Интерес к инструментам кризисной помощи Фонда развития сельской жизни был очень высок, что показывает, насколько важно в условиях кризиса помогать предпринимателям как с решением проблем ликвидности, так и с реализацией инвестиций, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям и лучше подготовиться к кризам в будущем. К началу декабря решений по кредитам было принято на 79 миллионов евро, решений о поручительствах — на 29 миллионов евро, а решений об аренде капитала — на 2,6 миллиона евро.
Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS)
Правительство принципиально одобрило возможность использовать 5 миллионов евро, выделенных 10 ноября из правительственного резерва для поддержки туристического сектора, и в будущем году. К этой сумме добавится остаток средств EAS, предназначавшихся для компенсации арендной платы предприятий торговли и обслуживания, в размере 3 миллионов евро.
По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма, целью мер кризисной поддержки для туристического сектора является поддержать наиболее сильно пострадавшие от кризиса предприятия гостиничного сектора, заведения общепита в Старом Таллинне, туристические бюро и магазины изделий ручной работы по всей Эстонии. ”Новыми мерами мы поможем туристическим предприятиям, чья деятельность наиболее зависит от притока иностранных туристов и кто предлагает услуги, необходимые для того, чтобы международный туризм восстановился”, — сказал Сиэм.
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