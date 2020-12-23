Правительство компенсирует расходы на рабочую силу в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Общий объем согласованных мер - 23 млн евро.

Компенсации касаются как гостиничного сектора, общепита, сферы развлечений и казино, так и культуры, спорта, частного образования и деятельности по интересам.

В основе инструмента поддержки лежит компенсация расходов на рабочую силу за рабочие места, часть помощи будет распределена через сферу культуры и образования.

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