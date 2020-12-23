Правительство компенсирует расходы на рабочую силу в Харьюмаа и Ида-Вирумаа
Правительство обсудило компенсацию для различных секторов за ограничения, серьезно влияющие на экономическую жизнь в Харьюмаа, и компенсации, вытекающие из продления ограничений в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.
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