Правительство компенсирует расходы на рабочую силу в Харьюмаа и Ида-Вирумаа(4)
Правительство обсудило компенсацию для различных секторов за ограничения, серьезно влияющие на экономическую жизнь в Харьюмаа, и компенсации, вытекающие из продления ограничений в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.
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