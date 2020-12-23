23.12.2020, 22:11

Правительство компенсирует расходы на рабочую силу в Харьюмаа и Ида-Вирумаа

 (4)
EST 10
Foto on illustreerivFoto: Taavi Sepp

Правительство обсудило компенсацию для различных секторов за ограничения, серьезно влияющие на экономическую жизнь в Харьюмаа, и компенсации, вытекающие из продления ограничений в Ида-Вирумаа, пишет rus.err.

Общий объем согласованных мер - 23 млн евро.

Компенсации касаются как гостиничного сектора, общепита, сферы развлечений и казино, так и культуры, спорта, частного образования и деятельности по интересам.

В основе инструмента поддержки лежит компенсация расходов на рабочую силу за рабочие места, часть помощи будет распределена через сферу культуры и образования.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: