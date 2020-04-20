Правительство и Рийгикогу обсудили вхождение государства в частные предприятия. Смотрите, о ком идет речь

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что ввиду кризиса план государства сократить число акций в принадлежащих ему коммерческих предприятиях несколько изменился. Вопрос принял несколько иное направление.

”Когда мы договаривались об этой встрече с министром финансов, мы планировали обсудить полный или частичный выход государства из коммерческих предприятий. Например, отказаться от участия в AS Eesti Teed, Operail, Vireen, Levira, Enefit Green IPO и т.д. Но в сложившейся ситуации на этот вопрос необходимо смотреть шире. Государству необходимо подумать и в противоположном направлении — т.е. о возможных финансовых дотациях и увеличении доли участия”, — сказал Сестер.

Он добавил, что в ближайшее время необходимо будет решить вопрос авиационного сообщения. ”Должно ли государство делать дополнительные вливания капитала в принадлежащее ему авиационное предприятие?”

Также по словам Сестера в обсуждении находится вопрос об оказании финансовой поддержки предприятию Tallink. На это может уйти порядка половины средств KredEx, предусмотренных на покупку акций и паев (300 миллионов евро). ”Учтено, что остаток средств может быть распределен между 3–4 предприятиями. В настоящий момент конкретных ходатайств подано не было. Но очевидно, что авиация, железнодорожное сообщение и судоходство — это сферы, где ожидается больше всего обсуждений”, — сказал Сестер.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что при покупке паев интересы налогоплательщиков необходимо защитить на том же уровне, на котором это делают участники рынка.

”При использовании средств, переданных налогоплательщиками государству, необходимо учитывать влияние сдерживающих экономику решений государства на предприятия. Поэтому при поиске вариантов необходимо учитывать экономическую выгоду в целом, чтобы сохранить предпринимательство и трудовую занятость. Деньги налогоплательщиков необходимо использовать сравнимо с использованием средств в частном секторе. Объем выданных займов или, как результат, временно выкупленных паев должен оставаться в рамках разумного. Также нельзя забывать о том, что государство не является участником рынка, а должно осуществлять надзор за выполнением правил”, — подчеркнул Михал.