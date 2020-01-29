Правительство хочет сделать трудовые отношения более гибкими

”Нынешняя коалиция с момента своего рождения ставила целью сделать трудовые отношения более гибкими, что нашло отражение и в коалиционном договоре. При этом важно тесное сотрудничество между участниками рынка труда, чтобы от планируемых изменений выиграли как конкурентоспособность и производительность труда, так и защищенность работников”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Действующая регуляция трудовых отношений несколько устарела и требует модернизации в ситуации, когда формы занятости становятся все более разнообразными. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, эта проблема актуальна для всего Европейского союза. ”Новый состав Европейской комиссии также решил сфокусироваться на проблеме социальных гарантий для людей, работающих посредством интернет-платформ, — сказал Кийк. — У работников с нетипичной формой занятости риск бедности выше, а доступ к социальным гарантиям более ограничен. Поэтому и в Эстонии мы начали пересмотр системы социальных гарантий на случай потери работы и, конечно, ожидаем от наших социальных партнеров активного участия в нем”.