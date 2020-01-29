Правительство хочет сделать трудовые отношения более гибкими

Вчера на состоявшейся в Доме Стенбока традиционной встрече представителей правительства, профсоюзов и работодателей обсуждались возможности придать трудовым отношениям больше гибкости, правила проведения переговоров и забастовок, возможность привязать налогообложение к минимальной зарплате по секторам, а также планируемые изменения в законодательстве, касающемся иностранной рабочей силы.
”Нынешняя коалиция с момента своего рождения ставила целью сделать трудовые отношения более гибкими, что нашло отражение и в коалиционном договоре. При этом важно тесное сотрудничество между участниками рынка труда, чтобы от планируемых изменений выиграли как конкурентоспособность и производительность труда, так и защищенность работников”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.
Действующая регуляция трудовых отношений несколько устарела и требует модернизации в ситуации, когда формы занятости становятся все более разнообразными. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, эта проблема актуальна для всего Европейского союза. ”Новый состав Европейской комиссии также решил сфокусироваться на проблеме социальных гарантий для людей, работающих посредством интернет-платформ, — сказал Кийк. — У работников с нетипичной формой занятости риск бедности выше, а доступ к социальным гарантиям более ограничен. Поэтому и в Эстонии мы начали пересмотр системы социальных гарантий на случай потери работы и, конечно, ожидаем от наших социальных партнеров активного участия в нем”.
Присутствующие также получили обзор статистики трудовой иммиграции и приняли к сведению возражения Центрального союза работодателей по поводу законопроекта Министерства внутренних дел, ограничивающего право иностранных студентов работать 16 часами в неделю, вводящего для них требование обязательной средней зарплаты и ужесточающего условия пребывания в Эстонии членов их семей.
Профсоюзы представили на встрече свои позиции по поводу расширения права на переговоры и забастовки с тем, чтобы оно распространялось также на забастовки по социально-экономическим причинам и забастовки в защиту доверенных лиц профсоюзов, а также рассказали о своей новой идее, согласно которой обязательное соглашение о зарплатах по секторам могло бы стать основой для налогообложения по тому же принципу, что и общегосударственная минимальная зарплата. Целью этого предложения является борьба с уклонением от налогов и зарплатами в конвертах, в первую очередь в транспортном секторе.
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