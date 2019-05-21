Правительство договорилось: акциз на алкоголь должен быть снижен

Договорились, что акциз на алкоголь должен быть снижен.

Министр госадминистрирования Яак Ааб подтвердил, что обсуждение снижения акциза продолжится в четверг. ”Был консенсус: акциз следует понизить”, — поведал он. Также искали способы экономии средств.

”Сейчас видим логичной возможностью для экономии консолидацию областей. Однако хотим, чтобы госаппарат работал хорошо и эффективно”.

Министр финансов Мартин Хельме заявил, что на мызе Вихула была достигнута договоренность о понижении акциза на алкоголь, однако продолжится дискуссия о том, когда это произойдет и каким будет снижение, пишет rus.err.ee.

"Все договорились, что алкогольный акциз понизится, дискуссия об этом идет — когда, на сколько и одинаково ли на разные виды алкоголя или по-разному", — отметил министр финансов Мартин Хельме.

Бюджет на следующий год будет больше, чем в нынешнем году. Запрашиваемые министерствами средства по крайней мере на миллиард евро превышают госбюджет на этот год.

Тема кредитования в течение обсуждения в Вихула, по словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, не поднималась.

Как отметил Аас, эти два дня позволили всем министрам узнать друг друга лучше, что должно положительно повлиять на дальнейшую работу.