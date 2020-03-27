Правительство дало зеленый свет Eesti Energia для строительства завода сланцевого масла

Председатель правления Eesti Energia Ханно Суттер сказал, что Европейский союз испытывает огромный дефицит энергии, особенно большая недостача как раз жидкого топлива, 90% которого импортируется. ”Эстония — одна из немногих стран в Европе, у которой есть возможность самой производить жидкое топливо, и я считаю, что это большая ценность. При этом мы используем технологию, которой интересуются в глобальном масштабе и которую мы также экспортируем. Сланец является для Эстонии очень важной статьей экспорта, почти вся продукция экспортируется и продается главным образом в качестве топлива для судов. При поддержке нового завода производство сланцевого масла у Eesti Energia вырастет до 700 000 тонн — исходя из средней цены на жидкое топливо в 2019 году, продажа такого объема означает около 250 миллионов евро дохода”, — пояснил Суттер. Он добавил, что технология Enefit позволяет в процессе производства сланцевого масла перерабатывать также старые автопокрышки, а потенциально также пластиковые отходы, способствуя таким образом решению проблем с экологией.
Поскольку глобальный спрос на нефтяные продукты растет, то производство масла из сланца останется конкурентоспособным еще в ближайшие пару десятков лет, а производство высококачественного жидкого топлива с низким содержанием свинца, для которого в Эстонии имеется собственная компетенция, является разумным шагом. Кроме того, заработок на производстве сланцевого масла позволяет увеличить инвестиции с возобновляемые источники энергии, как это делает, например, Норвегия со своими нефтепродуктами.
Стратегическая программа действий Eesti Energia предусматривает, что прямое сжигание сланца для производства электроэнергии сократиться, производство энергии из возобновляемых источников вырастет, также увеличится производство жидкого топлива, что является самым эффективным и экологичным способом обогащения сланца. Стратегические развитие Eesti Energia, в том числе строительство нового завода, согласуются с целями в области климата. Eesti Energia в 2019 году сократила эмиссии CO2 на 50% в сравнении с 2018 годом. Эмиссия CO2 еще уменьшится, благодаря замене устаревших производственных мощностей и ростом цены на CO2.
В законе о бюджете 2020 года предусмотрены соответствующие денежные средства.
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