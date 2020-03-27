Правительство дало зеленый свет Eesti Energia для строительства завода сланцевого масла

”Создание нового завода по производству сланцевого масла — это долговременная стратегическая инвестиция, через которую мы ходим придать дополнительную ценность самому важному ископаемому Эстонии, создать новые рабочие места и бережнее относиться к окружающей среде, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Создание дополнительных рабочих мест уменьшает социальный риск, обусловленный трансформацией энергетического сектора, и поддерживает регион Ида-Вирумаа в целом”.

На строительстве завода по производству сланцевого масла будет занято более 1000 работников строительных и технологических предприятий, в том числе до 700 местных жителей. К этому добавятся косвенно связанные со строительством рабочие места в секторе обслуживания. По оценке экспертов, до половины всех средств, потраченных на строительство, может остаться в Эстонии. После запуска завод создаст в общей сложности 500 прямых и косвенных рабочих мест.

Министр финансов Мартин Хельме подчеркнул, что собственник ждет от Eesti Energia более эффективного и экологичного использования сланца, а производство масла является хорошим тому примером.