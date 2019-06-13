Правительство дало добро: Elron получит новые поезда, стоимость которых пока неизвестна

”При принятии решения учитывался постоянный рост потребности в пассажирских железнодорожных перевозках. Мы хотим, чтобы было больше возможностей для поездок у людей с особыми потребностями, в поездах было больше площади для велосипедов и организации питания”, — сказал министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.
За шесть лет, прошедших после покупки новых поездов, число пассажиров удвоилось. ”Сложилась ситуация, когда все поезда ежедневно в работе, и иногда сложно найти время для ремонта и обслуживания”, — добавил Аас.
Гибридные поезда поступят в Эстонию предположительно в 2022 году. Срок поставки электропоездов зависит от развития линии на Хаапсалу. Стоимость составов определится в ходе тендера.
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