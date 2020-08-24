Правительственная комиссия по экономическому развитию обсудила ситуацию с химической промышленностью в Эстонии

Химическая промышленность является одной из сфер, в которой конкурентоспособность эстонских предприятий на международном уровне тесно связана с выгодным доступом к электроэнергии. В случае же с редкими и редкоземельными металлами речь идет о критически важном для всего Европейского союза сырье, поскольку спрос на него во всем мире постоянное растет, а на рынке доминирует Китай. Практически вся производимая в Эстонии продукция идет на экспорт, где она используется в автомобильной промышленности, в производстве керамики, стекла, в авиации, электронике, космических технологиях, в оборудовании для производства восстанавливаемой энергии и ряде других важных областей.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас, министр внешней торговли и информационных технологий Рауль Сиэм и министр юстиции Райво Аэг получили задание проанализаровать ситуацию и к концу августа вынести на обсуждение комиссии по экономическому развитию предложения, как государство может помочь развитию предприятий химической промышленности.

Следующее заседание комиссии по экономическому развитию состоится 31 августа.