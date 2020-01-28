Правительственная комиссия обсудила меры поддержки морской экономики

В ходе сегодняшнего заседания комиссия поддержала разработку проекта прикладного акта к Международной конвенции по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками. Законопроект должен поступить на рассмотрение заседания правительства к концу июня.

Целью законопроекта является позволить судам, ходящим по Финскому заливу, не контролировать балластные воды. Контроль за балластными водами необходим для того, чтобы ограничить распространение чужеродных видов. В случае с судами, ходящими по Финскому заливу, такая опасность отсутствует, а контроль за балластными водами будет означать неоправданные расходы.

В целях улучшения управления морской экономикой и сотрудничества в этой сфере комиссия поддержала создание руководящего поста с уклоном в морскую экономику и предпринимательство при Министерстве экономики и коммуникаций.

Вопрос превращения судового регистра в двуязычный за счет добавления к эстонскому английского языка, а также перевода его в более удобный для пользователей формат комиссия дополнительно обсудит на следующем заседании.

Министерство финансов проведет анализ возможностей дополнительно поддержать пассажирское судоходство, комиссия планирует обсудить этот вопрос осенью. Тогда же будут обсуждаться проблемы, связанные с использованием вооруженных охранников на судах, которые ходят под эстонским флагом.

Для справки: