28.01.2020, 19:23

Правительственная комиссия обсудила меры поддержки морской экономики


EST
Kaubalaev
KaubalaevFoto: Andres Putting

Сегодня правительственная комиссия по экономическому развитию обсуждала возможности развития морской экономики Эстонии. В будущем комиссия будет возвращаться к этому вопросу каждые полгода.

В ходе сегодняшнего заседания комиссия поддержала разработку проекта прикладного акта к Международной конвенции по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками. Законопроект должен поступить на рассмотрение заседания правительства к концу июня.

Целью законопроекта является позволить судам, ходящим по Финскому заливу, не контролировать балластные воды. Контроль за балластными водами необходим для того, чтобы ограничить распространение чужеродных видов. В случае с судами, ходящими по Финскому заливу, такая опасность отсутствует, а контроль за балластными водами будет означать неоправданные расходы.

В целях улучшения управления морской экономикой и сотрудничества в этой сфере комиссия поддержала создание руководящего поста с уклоном в морскую экономику и предпринимательство при Министерстве экономики и коммуникаций.

Вопрос превращения судового регистра в двуязычный за счет добавления к эстонскому английского языка, а также перевода его в более удобный для пользователей формат комиссия дополнительно обсудит на следующем заседании.

Министерство финансов проведет анализ возможностей дополнительно поддержать пассажирское судоходство, комиссия планирует обсудить этот вопрос осенью. Тогда же будут обсуждаться проблемы, связанные с использованием вооруженных охранников на судах, которые ходят под эстонским флагом.

Для справки:

- Правительственная комиссия по экономическому развитию под руководством премьер-министра Юри Ратаса собирается раз в месяц, чтобы получить представление о состоянии экономики, найти решения вопросов, требующих координации между министерствами, привлечь экспертов и группы интересов, а также заниматься развитием экономической среды.

- В комиссию по экономическому развитию входят министр предпринимательства и инфотехнологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел и министр иностранных дел.

- Другие министры участвуют в заседании комиссии по приглашению премьер-министра, если рассмотрение темы предполагает их присутствие.

- Работу комиссии поддерживает стратегическое бюро Государственной канцелярии.

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