Правда на стороне потребителя: купленный за круглую сумму подержанный автомобиль сломался через полтора часа

Автофирма считает что сломавшаяся машина не была возвращена продавцу соответственно действующим требованиям (оформление документов не было произведено согласно правилам), так как автомобиль был отбуксирован на открытую стоянку, а ключи возвращены почтой. Исходя из этого продавец сделал заключение, что потребитель не расторг договор надлежащим образом.
Что касается технического состояния автомобиля, то, по мнению фирмы, машина была технически в порядке, о чем свидетельствует прохождение техосмотра. Продавец обосновывает свою точку зрения тем, что если бы в момент продажи у двигателя были бы какие-то проблемы, то показатели CO2 не находились бы в норме. Автовладельцу предложили компенсировать половину расходов по ремонту, но к соглашению прийти не удалось.
Решение комиссии по потребительским спорам: заявление автовладельца удовлетворить
Рассмотрев представленные по делу материалы, комиссия не установила, что продавец известил потребителя перед подписанием договора об условиях отказа от договора, его сроках и порядке, а также не передал потребителю типовую форму соответствующего заявления.
В соответствие с Законом о долговом праве потребитель может расторгнуть заключенный за пределами помещений продавца договор без объяснения причин.
Комиссия установила, что потребитель в течение 14 дней известил продавца о расторжении договора один раз устно и дважды — письменно. Поведение потребителя однозначно указывало на желание расторгнуть договор (возвращение продавцу ключей, доставка машины на парковку).
Исходя из вышеуказанного, считает комиссия, потребитель подал заявление в соответствии с требованиями, и оно должно быть удовлетворено.