Правда на стороне потребителя: купленный за круглую сумму подержанный автомобиль сломался через полтора часа

Согласно заявлению покупателя, он приобрел в конце декабря у Raetonia Invest OÜ автомобиль BMW X5 по цене 18900 евро. Сделка представляла собой обмен автомобилями: в ее рамках покупатель в тот же день продал фирме свою прежнюю машину, а также доплатил разницу в цене. Договор был заключен за пределами предприятия.

В ходе регистрации выяснилось, что у автомобиль не имеет действующие документ о прохождении техосмотра. Потребитель захотел сделать его самостоятельно, но продавец заявил, что займется техосмотром сам. В итоге машина прошла техосмотр, и автовладелец был должен заплатить за это еще 35 евро.

После подписания необходимых документов произошел обмен автомобилями, и клиент уехал на новой машине. Однако уже через полтора часа в двигателе возник шум, после чего обеспокоенный водитель остановился, связался с продавцом и по телефону выразил желание отказаться от заключенного договора.

Автовладельцу предложили вызвать буксир и транспортировать машину в ближайший центр BMW, где провести диагностику двигателя.

Покупатель прошел в фирменном центре диагностику и получил результат: в двигателе серьезная неисправность, произошло разрушение шатуна третьего цилиндра.

Потребитель известил об этом продавца и пожелал вернуть фирме полученную машину, а также расторгнуть договор. Но фирма отказалась принимать автомобиль обратно.

Автовладелец выставил продавцу следующие требования: ему возвращают его старую машину, 5400 евро и все другие расходы, связанные со сделкой, — всего 640,75 евро. Или 18 900 плюс те же 640,75.

Продавец возражает