21.05.2019, 19:40

Правда на стороне потребителя: купленный за круглую сумму подержанный автомобиль сломался через полтора часа

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Кристьян Атс-Мяги, портал Kasulik
Кристьян Атс-Мяги, портал Kasulik
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Правда на стороне потребителя: купленный за круглую сумму подержанный автомобиль сломался через полтора часа
Anni Õnneleid

Комиссия по потребительским спорам рассмотрела следующее дело: покупатель захотел из-за стука в двигателе вернуть автомобиль продавцу и получить деньги обратно, но последний отказал, так как клиент, якобы, расторг договор не по действующим правилам.

Согласно заявлению покупателя, он приобрел в конце декабря у Raetonia Invest OÜ автомобиль BMW X5 по цене 18900 евро. Сделка представляла собой обмен автомобилями: в ее рамках покупатель в тот же день продал фирме свою прежнюю машину, а также доплатил разницу в цене. Договор был заключен за пределами предприятия.

В ходе регистрации выяснилось, что у автомобиль не имеет действующие документ о прохождении техосмотра. Потребитель захотел сделать его самостоятельно, но продавец заявил, что займется техосмотром сам. В итоге машина прошла техосмотр, и автовладелец был должен заплатить за это еще 35 евро.

После подписания необходимых документов произошел обмен автомобилями, и клиент уехал на новой машине. Однако уже через полтора часа в двигателе возник шум, после чего обеспокоенный водитель остановился, связался с продавцом и по телефону выразил желание отказаться от заключенного договора.

Автовладельцу предложили вызвать буксир и транспортировать машину в ближайший центр BMW, где провести диагностику двигателя.

Покупатель прошел в фирменном центре диагностику и получил результат: в двигателе серьезная неисправность, произошло разрушение шатуна третьего цилиндра.

Потребитель известил об этом продавца и пожелал вернуть фирме полученную машину, а также расторгнуть договор. Но фирма отказалась принимать автомобиль обратно.

Автовладелец выставил продавцу следующие требования: ему возвращают его старую машину, 5400 евро и все другие расходы, связанные со сделкой, — всего 640,75 евро. Или 18 900 плюс те же 640,75.

Продавец возражает

Автофирма считает что сломавшаяся машина не была возвращена продавцу соответственно действующим требованиям (оформление документов не было произведено согласно правилам), так как автомобиль был отбуксирован на открытую стоянку, а ключи возвращены почтой. Исходя из этого продавец сделал заключение, что потребитель не расторг договор надлежащим образом.

Что касается технического состояния автомобиля, то, по мнению фирмы, машина была технически в порядке, о чем свидетельствует прохождение техосмотра. Продавец обосновывает свою точку зрения тем, что если бы в момент продажи у двигателя были бы какие-то проблемы, то показатели CO2 не находились бы в норме. Автовладельцу предложили компенсировать половину расходов по ремонту, но к соглашению прийти не удалось.

Решение комиссии по потребительским спорам: заявление автовладельца удовлетворить

Рассмотрев представленные по делу материалы, комиссия не установила, что продавец известил потребителя перед подписанием договора об условиях отказа от договора, его сроках и порядке, а также не передал потребителю типовую форму соответствующего заявления.

В соответствие с Законом о долговом праве потребитель может расторгнуть заключенный за пределами помещений продавца договор без объяснения причин.

Комиссия установила, что потребитель в течение 14 дней известил продавца о расторжении договора один раз устно и дважды — письменно. Поведение потребителя однозначно указывало на желание расторгнуть договор (возвращение продавцу ключей, доставка машины на парковку).

Исходя из вышеуказанного, считает комиссия, потребитель подал заявление в соответствии с требованиями, и оно должно быть удовлетворено.

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