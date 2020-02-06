Правда ли, что с 2001 года земля в Эстонии подорожала в семь раз?

ЦИТАТА

Министр государственного управления ответил на вопрос, насколько подорожала земля по сравнению с последней оценкой земли в 2001 году, что "в среднем она подорожала примерно в 7,2 раза, если мы возьмем просто среднее земель разного назначения. Жилая земля — в 8,8 раза, сельскохозяйственные угодья — в 11,6 раза, коммерческая и производственная земля — в 5,1 раза. Настолько отличается реальная стоимость от тех цен, которые оценены в 2001 году".

ПРОВЕРКА

Поскольку официальная оценка земли с 2001 года не проводилась, то нет официальных данных, на основании которых сравнивать рост стоимости земли. Но Министерство финансов анализировало это после предвыборных обещаний Социал-демократической партии весной 2019 года и пришло к выводу, что "стоимость земли по сравнению с последней оценкой выросла в среднем в шесть раз".

Поскольку министр государственного управления не ссылается на свои источники, то у нас нет возможности сравнить результаты анализа Министерства финансов и статистики министра и прояснить разницу в 1,2 пункта. Несмотря на это, можем заключить, что стоимость земли по сравнению с последней очередной оценкой выросла как минимум в 6 раз, если не в 7,2 раза, и министр прав по меньшей мере в оценке порядка величины.

РЕШЕНИЕ

Скорее правда.