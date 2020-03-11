Правда ли, что Maxima запретила своим работникам покидать Эстонию?

"Через две недели мы всей семьей планировали полететь в Шарм-эш-Шейх на неделю. Путевка куплена еще в сентябре (нас восемь человек — и взрослые, и дети). Мама работает в Maxima, и сегодня им всем на собрании объявили приказ — всем работникам этой сети запрещено покидать Эстонию! Увольнение со дня! Люди в панике, у многих запланированы отпуска в страны, которые не в списке стран с риском заражения", — сказано в опубликованном во вторник посте.

В ответ на запрос RusDelfi руководитель Maxima по СМИ Регина Салму пояснила, что никакого запрета не было: "Мы исходим из рекомендаций Департамента здоровья и советуем своим работникам тщательно обдумать, ехать на отдых или не ехать. Мы не запрещаем этого, но ясно то, что вирус распространяется очень быстро и сегодняшний некризисный регион завтра может быть уже кризисным регионом".

"Поэтому мы передали всем работникам Maxima рекомендательное руководство к действию — решение о поездке на отдых принимает сам человек, и этого мы не запрещаем. В то же время он должен учитывать, что после этого отпуска он на 14 дней останется дома, чтобы уберечь от возможного заражения своих коллег и их семьи, а также партнеров по сотрудничеству", — подчеркнула Салму.

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