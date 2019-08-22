Позиция Михаила Кылварта может притормозить застройку на Маарьямяги

"Производство проведено корректно, проект отвечает требованиям. Но я убежден, что нужно выяснить сопутствующее проекту влияние на плотность дорожного движения", - сказал Кылварт изданию Ärileht.

По словам градоначальника, рядом с пиритаской дорогой, на участке между Певческим полем и Маарьямяги с самого начала нельзя было начинать строительство высотки, но в теперешней ситуации ничего уже изменить нельзя.

"Так как там у людей уже дома, то это повернуть назад уже нельзя, - пояснил Кылварт. - Но я не уверен, что проекты на Маарьямяги должны быть реализованы в максимальном объеме. Ситуацию нужно дополнительно проанализировать".

Возможность для этого вроде бы есть - проект еще в горсобрании не утвержден. Застройщики надеются, что это произойдет в ближайшие недели.

Кылварт в то же время не уточнил, что он конкретно намерен предпринять.

Первый тревожный звонок для застройщиков прозвучал месяц назад, когда министр региональных дел Яак Ааб сделал Кылварту предложение изучить влияние строительства между Таллинном и Виймси с точки зрения дорожной нагрузки. А новый директор Исторического музея Пеэтер Мауэр отозвал согласование, данное планировке его предшественником.