Позиция Михаила Кылварта может притормозить застройку на Маарьямяги

Утверждение планировки крупного проекта Игоря Пихела и Анатолия Канаева на Маарьямяги может притормозиться, так как Михаил Кылварт намерен более тщательно выяснить влияние высотки и спа-отеля на транспортные возможности района.
"Производство проведено корректно, проект отвечает требованиям. Но я убежден, что нужно выяснить сопутствующее проекту влияние на плотность дорожного движения", - сказал Кылварт изданию Ärileht.
По словам градоначальника, рядом с пиритаской дорогой, на участке между Певческим полем и Маарьямяги с самого начала нельзя было начинать строительство высотки, но в теперешней ситуации ничего уже изменить нельзя.
"Так как там у людей уже дома, то это повернуть назад уже нельзя, - пояснил Кылварт. - Но я не уверен, что проекты на Маарьямяги должны быть реализованы в максимальном объеме. Ситуацию нужно дополнительно проанализировать".
Возможность для этого вроде бы есть - проект еще в горсобрании не утвержден. Застройщики надеются, что это произойдет в ближайшие недели.
Кылварт в то же время не уточнил, что он конкретно намерен предпринять.
Первый тревожный звонок для застройщиков прозвучал месяц назад, когда министр региональных дел Яак Ааб сделал Кылварту предложение изучить влияние строительства между Таллинном и Виймси с точки зрения дорожной нагрузки. А новый директор Исторического музея Пеэтер Мауэр отозвал согласование, данное планировке его предшественником.
Речь идет о перекрестке возле Русалки, где дорога на Пирита соединяется с Нарвским шоссе и строящейся Рейди теэ.
Еще не забыт и скандал, вызванный словами министра культуры Тыниса Лукаса, призвавшего лозунгом "остановите Ласнамяэ" отказаться от строительства на Маарьямяги.
Рекомендация Ааба может отложить планы застройщиков на неопределенное время, ведь для того, чтобы провести исследование, нужно дождаться, пока не войдет в конце года в строй Рейди теэ. Да и само исследование может длиться очень долго: например, изучение проекта "главной улицы Таллинна" заняло не один год.
Застройщиков позиция Ааба оскорбила до глубины души. "Я же не делаю ничего плохого, чтобы меня таким образом мучить, - сетует Канаев. - Такое чувство, что для этих людей ничего не свято, даже правовое государство".
"Я не понимаю позицию музея. Спа-отель доставил бы клиентов прямо к его воротам", - добавил предприниматель.
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