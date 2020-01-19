Пожилые люди часто по ошибке остаются без дополнительного пенсионного пособия

Часто одинокие пожилые люди остаются без пособия, потому что жилое помещение записано на имя какого-то другого человека или на жилой площади пенсионера зарегистрирован кто-то еще, пишет новостной портал ERR.

Государственное пособие выплачивается три последних года, число его получателей составляет 6,5 процента населения страны.

Сумма пособия составляет 115 евро, оно выплачивается раз в год тем, чья пенсия по старости ниже 550 евро. Государственному бюджету это стоит 10 млн евро.

"Люди еще не до конца понимают, что в регистрации по месту жительства — это не только бюрократия. Это делается для того, чтобы местное самоуправление знало о человеке и учитывало его", — еще раз напомнил о важности регистрации старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.