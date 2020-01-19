Пожилые люди часто по ошибке остаются без дополнительного пенсионного пособия(1)
В Эстонии живет почти 87 000 человек, которым государство выплачивает дополнительное пособие как одиноким пенсионерам. Однако предполагается, что таких людей больше.
В Эстонии живет почти 87 000 человек, которым государство выплачивает дополнительное пособие как одиноким пенсионерам. Однако предполагается, что таких людей больше.
Часто одинокие пожилые люди остаются без пособия, потому что жилое помещение записано на имя какого-то другого человека или на жилой площади пенсионера зарегистрирован кто-то еще, пишет новостной портал ERR.
Государственное пособие выплачивается три последних года, число его получателей составляет 6,5 процента населения страны.
Сумма пособия составляет 115 евро, оно выплачивается раз в год тем, чья пенсия по старости ниже 550 евро. Государственному бюджету это стоит 10 млн евро.
"Люди еще не до конца понимают, что в регистрации по месту жительства — это не только бюрократия. Это делается для того, чтобы местное самоуправление знало о человеке и учитывало его", — еще раз напомнил о важности регистрации старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.
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