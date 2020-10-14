Пожертвование Продуктовому банку теперь можно сделать, совершая покупки в онлайн-магазине Barbora

Barbora и Продуктовый банк совместно отобрали 600 товаров, которые можно пожертвовать нуждающимся.

”Очень хорошо, что у отзывчивых людей появилась новая возможность поддержать пожертвованиями нуждающиеся в помощи семьи, — сказала представитель Продуктового банка Клаудия Вихма. — Особенно сейчас, когда из-за пандемии и связанного с ней кризиса количество нуждающихся в помощи людей растет, каждое пожертвование станет большим подспорьем”.

”Для тысяч людей совершение повседневных покупок в Интернете стало совершенно естественным, — сказала исполнительный директор Barbora.ee Кирке Пентикяйнен. — Поскольку с годами многие привыкли, отправляясь в продуктовый магазин, при посредничестве Продуктового банка оказывать помощь нуждающимся, возникла идея предложить им возможность делать пожертвования также при совершении покупок в интернет-магазине”.

”При совершении покупок в интернет-магазине покупатель может выбрать любой продукт из одобренного списка, оставив рядом с ним соответствующую пометку, а мы доставим пожертвование Продуктовому банку, — пояснила Пентикяйнен. — Мы не стали устанавливать никаких ограничений — при желании покупатель может пожертвовать даже один продукт”.

Чтобы сделать пожертвование Продуктовому банку в среде Barbora.ee, нужно выбрать соответствующее подменю, где отобразятся все товары, которые можно пожертвовать. Перед тем, как окончательно подтверждать покупку, покупателю придется дополнительно подтвердить свое желание пожертвовать конкретный товар или товары. Пожертвованные товары будут укомплектованы отдельно от корзины покупателя. Доставляют пожертвования в Продуктовый банк дважды в неделю.