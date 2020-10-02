02.10.2020, 14:30

Поздравляем! В ТОП 20 лучших молодых предпринимателей Европы вошли пятеро ребят из Эстонии


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Поздравляем! В ТОП 20 лучших молодых предпринимателей Европы вошли пятеро ребят из Эстонии
20 under 20

В числе 20 лучших молодых предпринимателей Европы 5 предпринимателей из Эстонии, победитель из Таллинна получит на развитие продукта по очистке мирового океана 12 500 фунтов.

Чтобы поддержать молодых талантливых предпринимателей, компания TransferWise, в рамках конкурса 20 Under 20, определила 20 лучших предпринимателей Европы младше 20 лет. В финал конкурса, проходящий третий год подряд, вышли пятеро эстонских предпринимателей, всего в финале были конкурсанты из восьми стран.

Компании, созданные молодыми людьми, прежде всего нацелены на решение социальных проблем и проблем устойчивого развития, что ясно демонстрирует, как все больше думают о зеленом и инклюзивном будущем.

Все 20 финалистов в качестве приза получат менторство мирового уровня, бесплатные денежные переводы TransferWise стоимостью более миллиона фунтов и возможность установить контакты с другими предпринимателями и судьями из числа лучших мировых предпринимателей.

В этом году в конкурсе приняло участие почти на 300% больше предпринимателей, чем годом ранее. Почти половину участников составили предприниматели-женщины, и 66% были представители меньшинств. В 2019 году в финал прошли 3 предпринимателя из Эстонии.

Среди финалистов Таавет Хинрикус выбрал двух победителей, между которыми был разделен призовой фонд в размере 25 000 фунтов:

Хенри Пихельгас из Эстонии, чья компания DeepPeat хочет очистить мировой океан и для этого разрабатывает экологичные и эффективные торфяные маты. Маты, наполненные торфом, впитывают в себя с водной поверхности масляные пятна и помогают бороться с утечкой, делая это в 5-10 раз эффективнее по сравнению с существующими решениями.

Джон МакЭлон и Северной Ирландии, чье приложение CropSafe, благодаря которому выращивать урожай в 21-ом веке можно по-новому, и которое помогает хуторянам, при помощи обмена данными о предсказании погоды, лучше планировать полевые работы.

По словам соучредителя TransferWise Таавета Хинрикуса, молодые люди очень креативны и целенаправленны, что и подтверждают финалисты конкурса 20 Under 20. ”Всемирная пандемия и климатический кризис только подстегнули амбиции молодежи в поиске решений для самых насущных мировых проблем. Оба победителя, Хенри и Джон, посвятили себя изменению мира в лучшую сторону, и я верю, что их компании будут способны оказать глобальное влияние”.

В число финалистов попала и Марилин Берг, чья компания Münt выросла из ученической фирмы. Она производит натуральные безотходные зубные таблетки. Таблетки Münt можно производить из перерабатываемых стеклянных банок, чтобы сделать чистку зубов свободной от упаковки.

Финалисты 20 Under 20 из Эстонии

  • Хенри Пихельгас, DeepPeat. Торфяные маты для очистки мирового океана
  • Кевад Белле Саарепера (и его соучредитель Анна Кригер), Not Your Average , кофе с добавлением Superfood
  • Марилин Берг, натуральные, безотходные зубные таблетки
  • Михкель Аннус, Plyke. Экологичное производство, начиная с дружелюбно звучащих велосипедных звонков
  • Владислав Виртонен, Edukoht. Курсы программирования для молодежи
  • Также на учебу в Эстонию переехал финалист этого года из Турции Ария Юрдакан, Entella. Сбор мусора из морской воды
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