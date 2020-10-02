Поздравляем! В ТОП 20 лучших молодых предпринимателей Европы вошли пятеро ребят из Эстонии

Чтобы поддержать молодых талантливых предпринимателей, компания TransferWise, в рамках конкурса 20 Under 20, определила 20 лучших предпринимателей Европы младше 20 лет. В финал конкурса, проходящий третий год подряд, вышли пятеро эстонских предпринимателей, всего в финале были конкурсанты из восьми стран.

Компании, созданные молодыми людьми, прежде всего нацелены на решение социальных проблем и проблем устойчивого развития, что ясно демонстрирует, как все больше думают о зеленом и инклюзивном будущем.

Все 20 финалистов в качестве приза получат менторство мирового уровня, бесплатные денежные переводы TransferWise стоимостью более миллиона фунтов и возможность установить контакты с другими предпринимателями и судьями из числа лучших мировых предпринимателей.

В этом году в конкурсе приняло участие почти на 300% больше предпринимателей, чем годом ранее. Почти половину участников составили предприниматели-женщины, и 66% были представители меньшинств. В 2019 году в финал прошли 3 предпринимателя из Эстонии.

Среди финалистов Таавет Хинрикус выбрал двух победителей, между которыми был разделен призовой фонд в размере 25 000 фунтов:

Хенри Пихельгас из Эстонии, чья компания DeepPeat хочет очистить мировой океан и для этого разрабатывает экологичные и эффективные торфяные маты. Маты, наполненные торфом, впитывают в себя с водной поверхности масляные пятна и помогают бороться с утечкой, делая это в 5-10 раз эффективнее по сравнению с существующими решениями.

Джон МакЭлон и Северной Ирландии, чье приложение CropSafe, благодаря которому выращивать урожай в 21-ом веке можно по-новому, и которое помогает хуторянам, при помощи обмена данными о предсказании погоды, лучше планировать полевые работы.

По словам соучредителя TransferWise Таавета Хинрикуса, молодые люди очень креативны и целенаправленны, что и подтверждают финалисты конкурса 20 Under 20. ”Всемирная пандемия и климатический кризис только подстегнули амбиции молодежи в поиске решений для самых насущных мировых проблем. Оба победителя, Хенри и Джон, посвятили себя изменению мира в лучшую сторону, и я верю, что их компании будут способны оказать глобальное влияние”.