02.02.2020, 08:10

Поясняет эстонский эксперт: какой вид гибридного автомобиля выбрать?


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Поясняет эстонский эксперт: какой вид гибридного автомобиля выбрать?
Маргус НыммикAmserv Auto

Победное шествие природосберегающих автомобилей продолжается и все больше людей предпочитает приобретение автомобиля с гибридным приводом. Чем больше гибридных моделей выходят на рынок, тем пестрее становится картинка. Для осознанного и проинформированного выбора мы разъясняем, какая разница между ”мягкими”, ”розеточными” и полными гибридами.​

В 2019 всего было продано 2255 гибридных автомобилей. Рыночная доля гибридов выросла по сравнению с 2018 годом на процент (до 7,4%). Рост природосберегающих моторов и гибридных моделей на рынке Эстонии можно было увидеть, по словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, уже в прошлом году. ”Amserv реализовал в прошлом году 1000 гибридных автомобилей, что составляет 42% от всех продаж. Если же говорить о выборе моделей, то те, среди которых есть гибриды, составляют уже 80% от продаж”, — поясняет Ныммик.​

В качестве причины растущей популярности гибридов, Ныммик называет низкие расходы при приобретении и эксплуатации. ”Цены на гибриды становятся все ниже, что делает их все более доступными для клиентов. Гибриды — это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили”, — поясняет Ныммик. Сравнивая различные виды платежей, которые сейчас действуют в государстве, стоимость гибридов часто оказывается выгодной как для частных лиц, так и для предприятий.​

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Не менее важный, по его словам, и природосберегающий фактор. ”Зеленое мышление становится все более важным. Это больше не модное поверье, но жизненный стиль многих людей”, — считает Ныммик.​

В ситуации, когда на рынке представлены многие марки с современными технологиями и ассортимент немаленький, при выборе автомобиля важно выяснить для себя ключевые понятия. При все растущей популярности гибридов необходимо понимать, что скрывается за разными терминами гибридных технологий.​

Что отличает ”мягкие”, ”розеточные” и полные гибриды?​

Между автомобилем с обычным бензиновым мотором и полным гибридом находятся машины mild hybrid-типа или же ”мягкие” гибриды (mahehübriidid). Mild hybrid использует небольшой аккумулятор и генератор, что позволяет как вырабатывать электричество, так и увеличивать мощность бензинового мотора. Мягкие гибриды используют свои электромоторы для поддержки двигателя только при ускорении и во время езды на круиз-контроле, но электромотор не питает автомобиль самостоятельно.​

У полногибридных автомобилей два мотора — бензиновый и электрический. Например, самозаряжающаяся Toyota Hybrid проезжает только на электричестве до 50% городских поездок. Гибриды последнего поколения — такие как Camry, RAV4 и C-HR — могут ехать только на электричестве на скорости от 80 до 125 км/ч. На более высоких скоростях или же во время поездок на шоссе бензиновый и электрический моторы работают вместе.​

По словам Ныммика, технологии развиваются каждый день. ”Если раньше гибридные технологии позволяли двигаться только с помощью электричества на небольших скоростях — то есть в городском движении или же в пробках, то на сегодня на определенных моделях возможно ехать уже со скоростью передвижения по шоссе”, — говорит Ныммик, указывая на модель Toyota Camry, на которой можно ехать на электроэнергии со скоростью до 125 км/ч, а также Corolla и RAV4, которые позволяют развивать скорость с помощью электромотора до 90 км/ч.​

Сравнивая автомобили mild hybrid-типа и полные гибриды Toyota, можно сказать, что главное преимущество последних заключается в полностью независимой друг от друга работе двух источников мощности. ”Как известно, городские поездки увеличивают расход большинства автомобилей. Поэтому полные гибриды весьма экономны. А именно, они перерабатывают энергию и совмещение двух моторов обеспечивает очень низкий расход топлива — начиная с 3,3 литров на 100 км. Это показатель, который можно еще уменьшить, если двигаться в экорежиме. Если есть желание свести эту цифру к нулю, то нужно выбрать электрорежим, плавно нажимать педаль и до 50 км/ч автомобиль не будет потреблять ни капли горючего”,- описывает Ныммик.​

Plug-in hybrid — или же ”розеточные” или же заряжаемые гибриды (pistikhübriidid) — это автомобили, пробег которых на электричестве можно увеличить за счет зарядки. Среди моделей Toyota есть один розеточный гибрид — Prius, чей пробег только на электричестве достигает 60 км, а максимальная скорость — 130 км/ч. ”После автомобиль сам переключается на бензин и едет, как обычные полногибридные Toyota. Те, у кого есть возможность заряжать автомобиль,например, дома или на работе, что берет немного более 3 часов, могут постоянно ездить на электричестве”, — поясняет Ныммик. Сравнивая с самозаряжающимися гибридами, расход топлива ”розеточных” гибридов на коротких поездках меньше, но при этом необходимо считаться с возможностью подзарядки автомобиля.​

Ныммик полагает, что ”розеточные” гибриды является идеальным решением для тех, кто ежедневно использует автомобиль в городе. ”Утром — детей в школу, а после взрослые — на работу, расходы — 0 евро. Ночью автомобиль заряжается от электросети. На выходных нужно отправиться в более длительную поездку на дачу и если аккумуляторы разрядились, то автомобиль включит режим гибрида, в котором происходит самозарядка и два источника мощности работают вместе, достигая экономного и природосберегающего решения”.​

Водители гибридных автомобилей экономят на топливе и берегут природу​

Благодаря сочетанию электро- и бензинового моторов у гибридов выбросы CO2 составляют всего 75 г/км. ”Это очень низкий показатель для семейного автомобиля. Если же ехать на электрорежиме со скоростью 0-50 км/ч, то выбросы — ноль. Для сравнения, даже в пустом воздушном шаре больше CO2”, — добавляет Ныммик.​

Гибриды, как считает Ныммик, это одна из лучших альтернатив в нынешнее время, когда наша инфраструктура еще не готова для автомобилей, ездящих полностью на электричестве. ”Например, аккумулятор Corolla не нужно заряжать отдельно, потому что они подзаряжаются сами во время езды. При передвижении по городу небольшие расстояния можно покрывать только электричеством. В случае длительных поездок также не нужно беспокоится о том, есть по дороге пункт зарядки. Автомобиль сам при окончании электроэнергии переключится на бензин и в то же время опять начнется зарядка аккумулятора”, — поясняет он.​

Ныммик подтверждает, что Toyota и в дальнейшем видит большой потенциал в гибридах, постоянно развивая эту технологию, чтобы еще больше увеличить продолжительность поездок на электричестве и этим уменьшать выбросы CO2.

”Помимо гибридных автомобилей, сегодня в фокусе и ”розеточные” гибриды, из которых новая модель RAV4 уже совсем скоро выходит на наш рынок. Также тема будущего — это водородные автомобили, для которых пока отсутствует инфраструктура, но первая модель Toyota — Mirai — уже прибыла в Европу”, — говорит Ныммик.​

Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.​

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