Поясняет эстонский эксперт: какой вид гибридного автомобиля выбрать?

Plug-in hybrid — или же ”розеточные” или же заряжаемые гибриды (pistikhübriidid) — это автомобили, пробег которых на электричестве можно увеличить за счет зарядки. Среди моделей Toyota есть один розеточный гибрид — Prius, чей пробег только на электричестве достигает 60 км, а максимальная скорость — 130 км/ч. ”После автомобиль сам переключается на бензин и едет, как обычные полногибридные Toyota. Те, у кого есть возможность заряжать автомобиль,например, дома или на работе, что берет немного более 3 часов, могут постоянно ездить на электричестве”, — поясняет Ныммик. Сравнивая с самозаряжающимися гибридами, расход топлива ”розеточных” гибридов на коротких поездках меньше, но при этом необходимо считаться с возможностью подзарядки автомобиля.
Ныммик полагает, что ”розеточные” гибриды является идеальным решением для тех, кто ежедневно использует автомобиль в городе. ”Утром — детей в школу, а после взрослые — на работу, расходы — 0 евро. Ночью автомобиль заряжается от электросети. На выходных нужно отправиться в более длительную поездку на дачу и если аккумуляторы разрядились, то автомобиль включит режим гибрида, в котором происходит самозарядка и два источника мощности работают вместе, достигая экономного и природосберегающего решения”.
Водители гибридных автомобилей экономят на топливе и берегут природу
Благодаря сочетанию электро- и бензинового моторов у гибридов выбросы CO2 составляют всего 75 г/км. ”Это очень низкий показатель для семейного автомобиля. Если же ехать на электрорежиме со скоростью 0-50 км/ч, то выбросы — ноль. Для сравнения, даже в пустом воздушном шаре больше CO2”, — добавляет Ныммик.
Гибриды, как считает Ныммик, это одна из лучших альтернатив в нынешнее время, когда наша инфраструктура еще не готова для автомобилей, ездящих полностью на электричестве. ”Например, аккумулятор Corolla не нужно заряжать отдельно, потому что они подзаряжаются сами во время езды. При передвижении по городу небольшие расстояния можно покрывать только электричеством. В случае длительных поездок также не нужно беспокоится о том, есть по дороге пункт зарядки. Автомобиль сам при окончании электроэнергии переключится на бензин и в то же время опять начнется зарядка аккумулятора”, — поясняет он.
Ныммик подтверждает, что Toyota и в дальнейшем видит большой потенциал в гибридах, постоянно развивая эту технологию, чтобы еще больше увеличить продолжительность поездок на электричестве и этим уменьшать выбросы CO2.
”Помимо гибридных автомобилей, сегодня в фокусе и ”розеточные” гибриды, из которых новая модель RAV4 уже совсем скоро выходит на наш рынок. Также тема будущего — это водородные автомобили, для которых пока отсутствует инфраструктура, но первая модель Toyota — Mirai — уже прибыла в Европу”, — говорит Ныммик.
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