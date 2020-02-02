Поясняет эстонский эксперт: какой вид гибридного автомобиля выбрать?

В 2019 всего было продано 2255 гибридных автомобилей. Рыночная доля гибридов выросла по сравнению с 2018 годом на процент (до 7,4%). Рост природосберегающих моторов и гибридных моделей на рынке Эстонии можно было увидеть, по словам председателя правления Amserv Auto Маргуса Ныммика, уже в прошлом году. ”Amserv реализовал в прошлом году 1000 гибридных автомобилей, что составляет 42% от всех продаж. Если же говорить о выборе моделей, то те, среди которых есть гибриды, составляют уже 80% от продаж”, — поясняет Ныммик.​

В качестве причины растущей популярности гибридов, Ныммик называет низкие расходы при приобретении и эксплуатации. ”Цены на гибриды становятся все ниже, что делает их все более доступными для клиентов. Гибриды — это тихие, но при этом резвые и с быстрой реакцией удобные автомобили”, — поясняет Ныммик. Сравнивая различные виды платежей, которые сейчас действуют в государстве, стоимость гибридов часто оказывается выгодной как для частных лиц, так и для предприятий.​

Не менее важный, по его словам, и природосберегающий фактор. ”Зеленое мышление становится все более важным. Это больше не модное поверье, но жизненный стиль многих людей”, — считает Ныммик.​

В ситуации, когда на рынке представлены многие марки с современными технологиями и ассортимент немаленький, при выборе автомобиля важно выяснить для себя ключевые понятия. При все растущей популярности гибридов необходимо понимать, что скрывается за разными терминами гибридных технологий.​